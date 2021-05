SCPI Accimmo Pierre : augmentation du prix de part de 1%

Depuis le 1er mai 2021, le prix de part de la SCPI Accimmo Pierre gérée par BNP Paribas Real Estate est passé à 205€, soit une hausse de quasiment 1% par rapport au prix de souscription de 203€ qui était en vigueur depuis un peu plus de deux ans. La décote de cette SCPI de bureaux patrimoniale d'une capitalisation supérieure à 3,3 milliards € se réduit ainsi progressivement, la valeur de reconstitution annoncée (et soumise à l'approbation de l'Assemblée générale) étant de 209,22€ par part au 31/12/2020.

Dans le dernier bulletin trimestriel d'information de la SCPI Accimmo Pierre au titre du 1er trimestre 2021, la société de gestion BNP Paribas Real Estate rappelle que l'année 2020 aura été résiliente pour les associés de la SCPI avec un TDVM (taux de distribution sur valeur de marché) de 3,81%. C'est le reflet chiffré d'une situation locative très saine avec un « taux de recouvrement des loyers proche de la normale » en 2020 malgré le contexte sanitaire, et un taux d'occupation financier (TOF) du patrimoine de 89,8% au dernier trimestre 2020, en léger retrait par rapport au chiffre de T4 2019 (91,6%). Au cours de l'année dernière, pas moins de 740 millions € auront été investis par la SCPI Accimmo Pierre sur les marchés immobiliers tertiaires, pour une collecte nette de 334 millions € (395 millions € bruts). La société de gestion précise que « ces acquisitions ont porté sur des immeubles modernes et performants mais également, pour la première fois, sur un immeuble parisien de grande taille à restructurer. Ce projet de restructuration permettra de replacer cet immeuble dans le temps de demain avec un fort accent mis sur les services et autres espaces de rencontres et de collaboration. »

L'activité locative de la SCPI Accimmo Pierre a été intense au 1er trimestre 2021, avec la signature de nouveaux baux sur des surfaces totalisant 2 000 m2 pour un loyer global annuel de 700 k€. En termes d'acquisitions, la SCPI a signé une opération en VEFA d'un montant de 26,8 millions € le dernier jour du 1er trimestre sur un immeuble situé dans la ZAC Cambacérès à Montpellier : le « Unplug », d'une surface de 8.200 m2.

Que ce soit sur le front de la collecte, des investissements ou bien celui de la gestion locative, le profil très résilient de la SCPI Accimmo Pierre transparaît trimestre après trimestre, ce qui permet à la société de gestion BNP Paribas Real Estate de poursuivre la trajectoire de revalorisation de sa SCPI après une pause en 2020 : la dernière hausse (de 1%) du prix de part, effective le 1er mai 2021, vient ainsi compléter celles de 2016 (+2,14%), 2017 (+3,14%), 2018 (+2,03%) et 2019 (+1%).