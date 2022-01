Sciences Po s’offre un nouveau campus à 190 millions d’euros

L’institution de la rue Saint-Guillaume troque une partie des locaux qu’elle louait jusque-là contre un campus de 14.000 m² qu’elle a acheté et qui vient d’être inauguré.

Les étudiants et les enseignants ont eu le droit à la primeur. Inaugurés officiellement ce vendredi, les nouveaux locaux de Sciences Po au 1, place Saint-Thomas (7e arrondissement) sont en activité depuis lundi. Pas question de faire traîner les choses car si les bâtiments trahissent avant tout une ambition pédagogique et architecturale, c’est aussi un sacré pari financier. L’Institut d’études politiques de Paris qui accueille près de 10.000 étudiants, était jusque-là disséminé sur pas moins d’une vingtaine de sites, en location pour la plupart. Sachant qu’ils se situent sur les 6e et 7e arrondissements, les plus chers de la capitale, les loyers vont de pair.

C’est pourquoi, malgré la facture astronomique de 188,2 millions d’euros dont près de 100 millions d’euros de travaux et d’aménagement, le jeu peut en valoir la chandelle. L’école a injecté 30,5 millions d’euros de fonds propres dans l’opération (dont 21,3 millions d’euros d’une levée de fonds) et s’est endettée pour 30 ans. La libération d’une dizaine de sites en location permettra d’économiser 4,3 millions d’euros de loyer dès cette année et 6,3 millions en années pleines.

Outre le fait d’élargir son patrimoine, Sciences Po se dote d’un luxueux outil de travail. L’ancien noviciat dominicain devenu l’Hôtel de l’Artillerie et propriété de l’Armée jusqu’en 2016 laisse place à 14.000 m² de locaux et jardins, un cloître, deux bibliothèques, des équipements audiovisuels pour son école de journalisme sans oublier un incubateur d’entreprises...

Deux hémisphères

Et cet ensemble est connecté de manière fluide au 13, rue de l’Université, autre site de l’école, totalisant ainsi une surface de 20.000 m² sur plus d’un hectare de terrain largement planté (2000 m² végétalisés à Saint-Thomas et 360 m², rue de l’Université). Désormais, la géographie de l’école se lira en deux «hémisphères»: au sud du boulevard Saint-Germain, le cœur historique autour du 27, rue Saint-Guillaume et au nord, le campus Saint-Thomas relié à la rue de l’Université. C’est l’architecte Jean-Michel Wilmotte qui s’est occupé de mener cette réhabilitation entre vieilles pierres à magnifier et nouveaux espaces à créer aux côtés de l’agence Moreau Kusunoki et de Pierre Bortolussi, architecte en chef des Monuments Historiques.

«Sur un chantier de ce type, il faut chercher à trouver de la surface, explique-t-il. Vu les prix du quartier, chaque mètre carré compte et il s’agit d’apporter de la lumière naturelle dans les nouveaux espaces créés.» D’où cette astucieuse cour en pente, dont les gradins font office d’amphithéâtre de plein air qui déjà accueilli des concerts et pourra recevoir du théâtre ou du cinéma aux beaux jours tout en éclairant largement les deux bibliothèques. «Mais cela devient de plus en plus difficile de construire dans de l’ancien, il faut que les terrains soient drainant, souligne l’architecte. Creuser est maintenant quasiment impossible.»

Le propriétaire de l’OM fait un don de 25 millions

Malgré le pari financier que cela représente, le nouveau directeur de Sciences Po, Matthias Vicherat, est persuadé qu’il sera gagnant. «Nous devenons ainsi le plus grand campus de centre-ville d’Europe continentale, explique-t-il avec fierté. C’est très important pour notre attractivité. Nous en sentons déjà l’effet pour le recrutement de nos enseignants-chercheurs et l’augmentation de 107% des candidatures d’élèves l’an passé, n’est peut-être pas non plus totalement étrangère à cette nouvelle carte de visite.»

Malgré les lourdes mensualités à dégager, Science Po pourra compter en plus de ses frais de scolarité modulables selon les revenus des parents, sur de généreuses donations. L’école a déjà abondamment procédé à des opérations de «naming», en baptisant des espaces, salles, jardins, etc. au nom des mécènes. L’institution a pris soin de ne rien faire sponsoriser par des noms d’entreprises et souligne que bon nombre d’espaces seront également baptisés au nom de personnalités incarnant les valeurs et l’esprit de Sciences Po sans contreparties financières.

Et, visiblement, l’école peut compter sur de solides donateurs. Elle a déjà rassemblé 19 des 21,3 millions d’euros attendus et a bénéficié d’un énorme coup de pouce du milliardaire américain Franck McCourt. Ce promoteur de Boston, propriétaire du club de foot de l’Olympique de Marseille (malgré les rumeurs récurrentes de vente) a fait un don de 25 millions de dollars sur 10 ans. Il installe notamment le McCourt Institute qu’il a créé et qui est dédié à la thématique «Tech for the Common Good» dans les deux étages supérieurs du nouveau bâtiment vitré, le Pavillon de l’innovation.