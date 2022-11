Le vendredi 4 novembre dernier, les douanes ont organisé une vente aux enchères spéciale dans la salle de conférences Pierre Mendès France du ministère de l’Économie. La vente comprenait 350 objets divers et variés, tous saisis par les douanes. Au total, cette vente aux enchères a permis à l’État récolter environ 1,3 millions d’euros.

Saisie des douanes, une vente qui rapporte gros - iStock-LightFieldStudios

Une somme au-delà des espérances

Avec ces 350 objets saisis, l’État espérait récolter minimum 700 000 euros. Cette somme correspondait aux mises à prix des lots qui étaient assez variés, tout comme les prix. Les douanes avaient saisi des pierres précieuses, des lingots d’or, des sacs à main et manteaux haute couture, mais aussi des véhicules. La vente s’est déroulée le vendredi 4 novembre à Paris, dans les locaux du ministère de l’Économie et des Finances, mais aussi en ligne via la plateforme Drouot digital. Au total, près de 5 000 internautes se sont connectés en ligne, parmi eux, une centaine d’acheteurs étrangers dont des suisses, des hollandais, des belges, des allemands, des hongkongais et des émiratis. Dans la salle en présentiel, 900 personnes étaient réunies. Au total, la vente a permis à l’État de récolter 1,3 million d’euros. « Nous expliquons ce succès par la belle marchandise et le nombre surprenant de personnes présentes en salle » a indiqué Alain Caumeil, directeur de la Direction nationale d'interventions domaniales (DNID) à l’AFP. Tout en précisant qu’il n’y avait eu aucun invendu.

Des lots aux histoires insolites

Les lots présentés durant cette vente aux enchères spéciale provenaient donc de saisis des douanes. Résultat, certains lots étaient associés à des histoires insolites voir rocambolesques comme la voiture Volkswagen Golf. Il s’agit du premier lot à avoir été présenté. Cette voiture ayant servi d’ouvreuse dans un go-fast pour un trafic de drogue. Mise à prix à 15 000 euros, le véhicule s’est envolé pour 28 000 euros. Presque le double ! « Derrière ces ventes, il y a le financement de nos enseignants et de nos policiers, et du bouclier tarifaire » a précisé Gabriel Attal, le ministre de l'Action et des Comptes publics qui était présent lors de l’ouverture des enchères.

Montres, vodka, pièce de monnaie …

Les autres stars de cette vente étaient une montre Rolex sertie de rubis estimée à 15 000 euros. Un lot de diamants bruts dont un de 197,95 carats (30 000 euros). Mais aussi des pièces de monnaie à l’effigie de la reine d’Angleterre, datée de 1966, des pièces Napoléon III datant de 1854. Sans oublier les trois palettes de 216 bouteilles de vodka Bacardi Grey Goose, estimées à 10 000 euros. Les participants ont raconté à l’AFP avoir fait l’acquisition d’un lingot d’or pour 800 euros, avec une mise à prix fixée à 300 euros. Ou encore un sac Prada estimé 100 euros et acquis pour le double. « La plupart des marchandises ont été saisies car elles n'ont pas été déclarées lors de contrôles douaniers à l'entrée ou à la sortie du territoire français », a indiqué Jean-François Dutheil, le directeur général adjoint des Douanes et droits indirects.