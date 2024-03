RTE construit une ligne haute tension tout près de sa maison, il se bat pour être indemnisé

RTE aurait reconnu une erreur après avoir construit une ligne haute tension près d'une maison dans les Hautes-Alpes. (illustration) (clarke_designs222 / Pixabay)

Son « petit coin de paradis » est désormais traversé par une ligne aérienne très haute tension de 225.000 volts. Jean, propriétaire d’une maison secondaire dans les Hautes-Alpes depuis 1985, se bat pour être indemnisé par RTE, le gestionnaire du réseau électrique. « Aujourd’hui, la maison n’a plus de valeur, on ne peut plus la louer, on ne peut plus la vendre. On ne sait plus quoi en faire » , se désole celui qui a fait appel à RMC s’engage avec vous pour l'aider.

Le pylône le plus proche est situé à 40 mètres seulement de son terrain. RTE aurait reconnu une erreur. « Comme la maison était autonome en électricité, ils ont considéré que c’était une cabane de jardin » , explique le propriétaire. Le gestionnaire se serait même engagé à le dédommager. Mais Jean n'a jamais touché le moindre centime...

Pas de préjudice visuel selon les experts

Car RTE ne gère pas les indemnisations. C'est le rôle d'une commission départementale, créée sur décision de la préfecture, explique RMC . Or, la ligne électrique passe derrière la maison de Jean et les experts auraient donc estimé qu'il n'y avait pas de préjudice visuel, contrairement à 113 habitations dont les propriétaires ont été indemnisés dans le cadre de la création de cette ligne.

Une décision de justice survenue en octobre 2023 a redonné un peu d'espoir au propriétaire. La cour d’appel de Caen a reconnu le préjudice dû au passage d’une ligne très haute tension et a condamné RTE à verser 460 000 euros à un éleveur. Une première en France.