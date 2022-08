Risques naturels et industriels : n’achetez pas les yeux fermés !

Des sites gouvernementaux sont mis à disposition pour se renseigner des risques naturels sur le quartier de votre future logement. (© AFP)

Des sites gouvernementaux sont à votre disposition pour vous renseigner sur les risques naturels et industriels. Un préalable indispensable avant de visiter un logement et surtout avant de signer un acte.

La planète gronde et se fait entendre. Nul n’est à l’abri d’un changement brutal ou continu de son environnement. Pour vous informer sur l’exposition aux risques de votre logement actuel ou futur, vous disposez de documents et de sources d’informations détaillées et généralement gratuites.

Rien ni personne n’aurait pu prévoir la volonté de nuire et de détruire des individus qui ont volontairement allumé les incendies en Bretagne, en Gironde ou en Ardèche. Ces lieux sont fragiles car les risques de propagation des risques y sont plus élevés. C’est pourquoi avant de prospecter, il peut être utile de savoir où on met les pieds.

Plusieurs documents existent dans lesquelles vous dénicherez des informations utiles sur le quartier et sur la commune qui vous intéressent. Rien de prédictif, mais une somme de données sur la fréquence et l’exposition plus ou moins importante aux inondations, feux, radiations, pollutions…

Où se renseigner avant de visiter?

Dans chaque département, un dossier départemental des risques majeurs (DDRM) est établi. Il regroupe une foule d’informations. Par exemple, le DDRM de la Gironde contient «l’ensemble des données, aussi bien nationales, régionales que départementales, nécessaires à l’information des citoyens au titre du droit à l’information».

On y retrouve notamment la liste des communes soumises à un ou