Retraites : un bug informatique prive des milliers de Français de leur pension

Une erreur informatique a suspendu le versement des pensions de retraite de nombreux Français vivant à l'étranger. Pas moins de 3 000 retraités ont été impactés par le bug, repéré le 10 septembre dernier. La Caisse nationale d'assurance vieillesse travaille actuellement à le corriger, et les retraités devraient prochainement recevoir la pension manquante.

Des milliers de retraités attendent encore leur pension de retraite. À cause d'un bug informatique, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) n'a pas versé leur allocation à plus de 3 000 Français bénéficiant d'une retraite et vivant à l'étranger. Le système de versement de la caisse a rejeté des milliers d'ordres de virement considérés comme « à risque » par le logiciel, rapporte Le Parisien.

Les retraités vivant en Thaïlande très inquiets

« Il y a eu un souci sur l'ordre de virement du 9 septembre à destination des assurés », a confirmé la Cnav au Parisien lundi 21 septembre. Les retraités concernés sont ceux « ayant un compte bancaire en France avec une adresse postale en Thaïlande, au Brésil, en Croatie et en Australie ».

Les bénéficiaires de cette pension vivant en Thaïlande sont particulièrement inquiets. « Si vous ne payez pas votre loyer dans les temps, vous payez une pénalité de 10 euros par jour de retard et vous risquez la prison si vous êtes mauvais payeur », explique un retraité au quotidien francilien. De plus, l'obtention d'un visa retraite dans le pays est soumise à des conditions de ressources financières assez strictes.

De nouveaux ordres de lancement édités par la Cnav

Le bug a été identifié le 10 septembre dernier et la Cnav assure qu'elle travaille à résoudre le problème depuis. Dès qu'un assuré se manifeste, la caisse procède à un virement manuel de sa pension de retraite. Les ordres de virement victimes du bug ont été réédités et devraient être relancés lundi 21 septembre. D'ici une semaine, tout devrait donc être rentré dans l'ordre.

Si un retraité se trouve en « difficulté critique », la Cnav l'encourage à demander un virement exceptionnel sur un compte bancaire étranger. Pour cela, les assurés doivent appeler la caisse dès ce lundi et expliquer leur situation afin d'obtenir la pension due dans des délais un peu plus courts.