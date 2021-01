Retraités : réduisez vos impôts avec le... PER !

Les retraités peuvent souscrire un plan d'épargne retraite. (© Fotolia)

Cela peut paraître absurde mais il est possible d'utiliser le plan d'épargne retraite pour réduire ses impôts même lorsqu'on est déjà à la retraite ! Le mécanisme est toutefois à utiliser avec précaution. Il n'est pas recommandé à toutes les situations, loin de là. Êtes-vous concerné ?

La raison d'être du nouveau plan d'épargne retraite (PER) créé par la loi Pacte en 2019 est d'offrir un produit relativement attrayant permettant d'épargner en vue de sa retraite.

Le support offre une carotte fiscale à l'entrée : les versements effectués sont déductibles, dans une certaine limite, des revenus imposables ce qui permet de réduire la facture fiscale. En contrepartie, l'argent placé est, sauf exception, bloqué jusqu'à la retraite. L'avantage fiscal est alors rendu puisque les sommes retirées (hors gains) sont taxées à l'impôt sur le revenu.

Dans le cas général, le PER peut intéresser les contribuables dont le taux marginal d'imposition est d'au moins 30% et, de préférence, qui anticipent une baisse de leur pression fiscale à la retraite.

Jusqu'à 75 ans

Mais le plan d'épargne retraite peut aussi être utilisé, de manière totalement contre intuitive, par des épargnants... déjà à la retraite !

Il est en effet tout à fait possible d'ouvrir un PER après 62 ans et l'arrêt de toutes activités professionnelles. En pratique, les banques ou compagnies d'assurance limitent toutefois la souscription à un âge limite, souvent proche de 70 ans. La loi n'est par ailleurs pas très claire sur le sujet. Une interprétation stricte d'un bulletin officiel des Finances Publiques de 2014 portant sur le Perp suggère que les versements sur un plan