Retraites : des syndicats lancent une pétition pour réclamer une prime de cent euros

Les organisations souhaitent que les pensions des retraités soient indexées sur le salaire moyen, et non sur l'inflation (Illustration). (Pasja1000 / Pixabay)

Neuf organisations syndicales défendant les droits des retraités ont lancé une pétition exigeant le versement exceptionnel d'une prime de cent euros. Le texte a été signé plus de 45 000 fois en quelques mois.

Alors que la crise économique engendrée par l'épidémie de Covid-19 met à mal le pouvoir d'achat des Français, les retraités ne veulent pas être oubliés dans la distribution des aides. Comme le rapporte Capital, neuf organisations syndicales ont récemment lancé une pétition afin de réclamer un coup de pouce financier de l'Etat.

Dans cette lettre adressée au président de la République Emmanuel Macron, elles réclament le versement d'une prime de cent euros. Une telle mesure permettrait selon eux de compenser les revalorisations des pensions, jugées insuffisantes. Quelques mois après son lancement, la pétition a récolté plus de 45 000 signatures.

Revenir à l'ancien système

« Entre le 1er juin 2008 et le 31 décembre 2019, les pensions ont augmenté de 8,8 % alors que, pendant la même période, les prix ont grimpé de 12,93 %, le Smic de 20 % et le salaire moyen de 22 % », dénonce Jean-Pierre Floret, membre de la CGT retraités. Pour ces organisations, il serait plus judicieux de ne plus indexer les pensions sur l'inflation, mais sur le salaire moyen, comme c'était le cas jusqu'en 1987.

Cette revendication survient alors que la réforme des retraites reste en suspens. Repoussée en raison de la crise sanitaire, elle pourrait bien ne pas être mise en place avant la fin du quinquennat. Richard Ferrand, le président de l'Assemblé nationale, avait d'ailleurs estimé en décembre qu'elle constituerait une « excellente première réforme de deuxième quinquennat ».