Retraite: vous pouvez annuler votre demande de pension

Vous pouvez continuer à travailler au lieu de prendre votre retraite au moment où elle devait intervenir.

Sommaire:

Demander le report de son départ en retraite avant de recevoir la notification d’acceptation

Quel recours une fois la retraite notifiée?

L’assuré décide de la date de son départ en retraite et demande la liquidation de sa pension. Vous êtes donc à la manœuvre. Toutefois, certains événements peuvent vous conduire à changer d’avis quant à la date prévue:

- Votre employeur vous fait une proposition intéressante pour rester plus longtemps à votre poste,

- Vos charges s’alourdissent[LB1] ,

- La réforme des retraites[LB2] vient bouleverser vos plans…

Si vous avez déjà envoyé votre dossier de demande de retraite mais que vous souhaitez finalement continuer à travailler, vous pouvez revenir sur votre décision sous certaines conditions. Chaque régime applique ses propres règles et la procédure diffère selon que la demande de retraite est en cours d’examen ou qu’elle a été traitée. Le régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco évalue à environ 5% la proportion des demandes annuelles de départ en retraite donnant lieu à une annulation ou un report.

Pour demander à reporter ou annuler un départ en retraite, il suffit d’en informer la Cnav par écrit. Vous n’avez pas besoin de fournir de justification. Vous pouvez indiquer la nouvelle date de départ en retraite souhaitée, quand vous la connaissez. Votre demande doit intervenir avant de recevoir la notification d’acceptation de la date précédemment annoncée. Il s’agit d’un document officiel de l’Assurance vieillesse, vous informant que l’étude de votre dossier est terminée. Il indique votre date de retraite effective et le montant de votre pension. Vous devez agir avant de le recevoir. Il faut aussi penser à adresser votre demande d’annulation à toutes vos caisses, y compris celles des régimes complémentaires. Malgré la demande de retraite unique en ligne, une demande d’annulation dans un régime n’est pas systématiquement prise en compte par les autres.

À noter Lorsque vous faites votre demande de retraite sans remplir l’ensemble des conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein, l’Assurance vieillesse vous en informe avant de traiter votre dossier. Vous devez ensuite confirmer ou non le maintien de votre demande. Ainsi, vous prenez votre décision en ayant en tête le montant de la décote sur votre retraite de base.

Quel recours une fois la retraite notifiée?

La situation est plus complexe si vous souhaitez reporter votre départ en retraite en ayant déjà reçu la notification de votre statut de retraité. Vous devez vous rapprocher de chacun des régimes auprès desquels vous avez cotisé pour connaître les possibilités de recours.

Au régime général, la demande d’annulation reste possible au plus tard deux mois après la notification. Toutefois, elle ne peut être accordée que dans des cas de figure précis, par exemple «si des dispositions plus avantageuses sont intervenues après le point de départ de la retraite». La Commission de Recours Amiable (CRA) de l’Assurance retraite étudie les demandes au cas par cas. Pour la saisir, vous devez remplir un formulaire . Si votre demande est approuvée, les éventuelles sommes déjà versées doivent être remboursées.

Il n’y a pas de date limite pour adresser votre demande à l’Agirc-Arrco. Néanmoins, les suspensions sont complexes quand les premiers versements ont déjà été effectués. Chez les fonctionnaires d’État, les assurés peuvent demander l’annulation jusqu’à deux mois après la concession de la pension. L’accord de l’employeur est requis si cela nécessite d’annuler l’arrêté de radiation de l’agent. Pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, deux conditions doivent être réunies:

L’annulation doit permettre à l’agent de toucher une meilleure pension,

L’annulation ne doit pas léser les intérêts du régime.