Retraite : vous pourrez bientôt corriger les erreurs de votre dossier avant 55 ans

Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) a annoncé que le service serait disponible à partir de juillet prochain. (Pixabay / stevepb)

Les erreurs repérées par les salariés dans les données utilisées pour le calcul de leur pension retraite n'étaient jusqu'ici traitées par la Cnav que si le demandeur avait 55 ans ou plus. Ce ne sera plus le cas à partir de juillet grâce à un nouvel outil mis en place par l'organisme. Il permettra à tous les travailleurs de corriger eux-mêmes en ligne les inexactitudes dans leur parcours professionnel.

Un dispositif permettant aux travailleurs d'accéder aux informations liées au calcul de leur future retraite et de corriger d'éventuelles erreurs sera prochainement disponible. Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) a en effet annoncé lors d'une conférence organisée ce mardi que le service serait disponible à partir de juillet prochain, rapporte Capital.

Un outil disponible quel que soit l'âge

« Nous ouvrirons la rectification de carrière à tous y compris au moins de 55 ans », a indiqué le dirigeant. Ce dernier a pris la peine d'ajouter cette précision car les informations erronées signalées à la Cnav par les futurs retraités ne sont prises en compte qu'une fois que ces derniers ont atteint 55 ans. Les salariés peuvent cependant consulter leur dossier auprès d'autres organismes.

Les employés du secteur privé de tous âges peuvent par exemple s'adresser à leur organisme de référence s'ils remarquent une irrégularité dans le calcul des points de retraite complémentaire Agirc-Arrco. Il est par ailleurs possible d'accéder aux données relatives à son droit à la retraite sur l'application mobile « Mon compte retraite » ou sur le site internet info-retraite.fr.

Traquer les données erronées

Le nouvel outil imaginé par la Cnav permettra à ses utilisateurs d'entrer directement dans le système les informations qu'ils constatent être manquantes. Ils doivent ensuite joindre des photos des documents justifiant leur demande de correction. En lançant ce dispositif, la Cnav espère « intéresser les plus jeunes aux questions de la retraite ». Il est d'autant plus important pour les salariés de vérifier leur dossier que les erreurs ne sont pas rares.

« La grosse fragilité dans le calcul de la retraite, c'est la carrière, car il faut pouvoir la retracer sans erreur », analyse le directeur. Plus une inexactitude est repérée tôt, plus il est facile d'y remédier et de fournir les documents nécessaires, ont estimé les responsables de la Cnav. En 2019, plus d'un dossier de pension retraite sur sept comportait une erreur de calcul, a affirmé la Cour des comptes dans un rapport de mai 2020.