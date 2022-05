Retraite : voici où et comment les Français se voient passer leurs vieux jours

La perte d'autonomie est la plus grande inquiétude des personnes de 50 ans et plus pensant à leur retraite. Photo d'illustration. (Alexas_Fotos / Pixabay)

Un récent sondage Ifop a mis en avant les différentes attentes des 50 ans et plus concernant leur lieu de vie après la retraite. En cas de forte perte d’autonomie, les personnes âgées se tourneraient vers les Ephad situés en centre-ville et proposant un deux-pièces pour moins de 1 500 euros par mois.

Avec l’âge, il est parfois de plus en plus difficile de continuer à vivre chez soi. Un sondage Ifop réalisé pour le compte du groupe associatif gestionnaire de résidences pour personnes âgées Arpavie a ainsi récemment détaillé les différentes attentes des 50 ans et plus concernant leurs conditions de vie en vieillissant, rapporte Capital .

La question de l'autonomie

Tout d’abord, près de 46% des sondés ont affirmé craindre une perte d’autonomie. Ils sont également 18% à redouter d’éventuels troubles mentaux et 12% à avoir peur de manquer de ressources financières. 55% des 50 ans et plus interrogés expliquent donc épargner prévision de cette période. 40% d’entre eux ont par ailleurs déclaré avoir investi afin d’adapter leur logement.

Néanmoins, ce sont 38% des 75 ans et plus qui estiment probable de devoir quitter leur domicile en raison de l’âge. En cas de déménagement, les personnes concernées souhaiteraient en priorité rester à proximité des commerces, des médecins et des hôpitaux (51%). Ils désireraient aussi rester proches géographiquement de leur famille (37%) et habiter un logement plus adapté (28%).

Le choix de l'Ephad

Parmi les solutions les plus connues, on retrouve sans surprise les Ehpad, mais aussi les résidences services seniors, l’hébergement familial et la colocation entre seniors. Bien que perçus comme gages de sécurité, de confort et de sociabilité, les Ehpad sont aussi considérés par certains sondés comme des « mouroirs » imposant une « absence de liberté ».

Finalement interrogés sur leur résidence idéale, les sondés ont mis en avant différents critères. Cette dernière serait ainsi située en centre-ville (59%), serait constituée de deux pièces (59%) et coûterait moins de 1 500 euros par mois (66%). Le choix se fonde d’ailleurs pour 62% des sondés sur ce critère financier.