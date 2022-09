Retraite : une majorité de Français opposée au relèvement de l'âge légal officiel

L'âge idéal moyen de départ à la retraite est de 59,3 ans pour les moins de 35 ans et de 62,7 ans pour les 65 ans et plus selon une étude. Photo d'illustration (Alexas_Fotos / Pixabay)

Alors que le projet de réforme des retraites refait surface, 73 % des Français ont estimé que l'âge idéal de départ à la retraite est 62 ans ou moins. C'est ce que révèle le baromètre 2022 de l'Ifop pour Altaprofits, société de conseil en gestion de patrimoine en ligne. Des disparités géographiques et générationnelles existent.

Mise entre parenthèses pendant la crise sanitaire, la réforme des retraites fait à nouveau parler d'elle. Emmanuel Macron a indiqué il y a quelques jours vouloir la mettre en place dès 2023. Son programme présidentiel soutenait un relèvement de l'âge légal de départ de 62 à 65 ans. 73 % des Français ne seraient cependant pas favorables à une telle mesure, montre le baromètre 2022 de l'Ifop pour Altaprofits, publié mardi 20 septembre et relayé par BFM TV .

Selon cette étude, pour trois-quarts des Français, l'âge idéal de départ à la retraite serait en effet de 62 ans ou moins. Plus précisément, 11 % sont pour un départ avant 60 ans, 37 % à 60 ans, 2 % à 61 ans et 23 % à 62 ans. Seuls 21 % des Français accepteraient de partir à la retraite après 62 ans. 6 % accepteraient de prendre leur retraite à 63 ans, 4 % à 64 ans, 8 % à 65 ans et 3 % à plus de 65 ans.

Un clivage entre les plus jeunes et les plus âgés

Ce baromètre révèle également que les opinions divergent selon les générations. En effet, 81 % des moins de 35 ans souhaitent un départ à la retraite à 62 ans ou moins, contre 53 % pour les 65 ans et plus. À l'inverse, 40 % des seniors accepteraient de prendre leur retraite à plus de 62 ans, contre seulement 11 et 4 % chez les plus jeunes. En résumé, l'âge moyen idéal de départ à la retraite serait de 59,3 ans pour les moins de 35 ans et de 62,7 ans pour les 65 ans et plus.

Le lieu de résidence impacterait aussi les avis sur la question. Les personnes vivant à la campagne seraient plus nombreuses (76 %) à plaider pour la retraite à 62 ans ou moins que les personnes habitant en ville (74 %). De même, les habitants de l'agglomération parisienne y seraient plus favorables que les habitants des autres grandes villes à la retraite à 65 ans.

Des revenus complémentaires

Dans tous les cas, face à ce possible relèvement de l'âge légal de départ à la retraite, 72 % des Français prévoient d'épargner davantage pour se constituer des revenus complémentaires. À ce jour, ils sont 35 % à déclarer avoir l'intention d'adhérer à un Plan Épargne Retraite, contre 28 % en 2021. Le phénomène touche aussi les plus jeunes. 59 % des moins de 35 ans et 64 % des étudiants y songeraient, contre seulement 27 % chez les 35 ans et plus.