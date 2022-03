Retraite : un couple d'agriculteurs va ouvrir une résidence à la campagne pour les séniors précaires

Les retraités aux revenus modestes pourront intégrer la nouvelle résidence de Gelles. (Pixabay / sabinevanerp)

Un couple d'agriculteurs va ouvrir d'ici un an la résidence « Arbre de vie » qui doit permettre à des retraités modestes d'intégrer une structure adaptée et beaucoup moins chère qu'une maison de retraite. Le lieu disposera de 22 appartements indépendants et de services médicaux.

Difficile pour les retraités modestes de trouver un logement ou une structure décente lorsqu’ils sont en fin de vie. Surtout en milieu rural. Dans le Puy-de-Dôme, un couple d’agriculteurs a ainsi décidé de se lancer dans la construction de logements adaptés à ces séniors aux faibles revenus, rapporte France 3 Auvergne Rhône-Alpes . Les travaux de la résidence baptisée « Arbre de vie » ont débuté le 26 mars dernier à Gelles, pour une ouverture prévue d’ici un an.

22 appartements indépendants

Le bâtiment proposera 22 appartements de 43 m² de plain-pied, entièrement conçus pour les personnes à mobilité réduite. Les logements comprendront un espace cuisine et une pièce vie, avec une chambre séparée. Une baie vitrée permettra l’accès à une terrasse extérieure.

Le lieu bénéficiera de sales pour des soins spécifiques, de l’intervention d’infirmières et de kinésithérapeutes. Mais chaque pensionnaire pourra conserver, s’il le souhaite, son propre médecin, ses propres aides à domicile et ses animaux de compagnie.

« C’est terrible de vieillir seul à la campagne »

A l’origine de ce projet, Béatrice Meyzonnier et son mari Vincent Quéroux, qui possèdent une exploitation agricole. Ils ont connu les difficultés liées à la précarité des retraités, avec leurs propres aînés ou leurs voisins. « On est confrontés tous les jours à la solitude. C’est terrible de vieillir seul à la campagne » , confie ainsi Béatrice Meyzonnier à nos confrères. « On est confrontés tous les jours à la pauvreté et tous les jours on se rend compte à quel point c’est dur. […] C’est une catastrophe le milieu agricole. On cotise toute sa vie pour rien, les gens n’ont même pas une retraite décente même si ça s’améliore » , poursuit-elle.

La résidence « Arbre de vie » ne sera pas réservée qu’aux seuls retraités du milieu agricole, précise le couple du Puy-de-Dôme. Mais à tous les séniors aux pensions modestes. « On ne veut pas dépasser les 1 000 euros de loyer, charges comprises. […] Avec une petite retraite de 800 ou 850 euros, avec le complément de l’allocation logement, ils peuvent venir vivre chez nous » , assure Béatrice Meyzonnie.