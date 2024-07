Retraite : qui sont ces Français qui choisissent de cumuler emploi et retraite ?

(Crédits photo: Fotolia)

Avec l'allongement de l'espérance de vie et la volonté de nombreux seniors de rester actifs, deux dispositifs se démarquent pour cumuler emploi et retraite : le cumul emploi-retraite (CER) et la retraite progressive. Selon une étude de l'Agirc-Arrco, ces mécanismes attirent de plus en plus de retraités.

Ces dispositifs de cumul emploi-retraite et de retraite progressive témoignent de l'évolution des besoins des retraités modernes. Ils offrent des possibilités de transition en douceur vers la retraite tout en maintenant un niveau de vie confortable. Dans une société où l'âge de la retraite recule et où la notion de travail évolue, ces dispositifs sont une réponse bienvenue aux aspirations des seniors d'aujourd'hui.

Le cumul emploi-retraite

Le cumul emploi-retraite permet aux retraités de reprendre une activité professionnelle tout en continuant de percevoir leur pension. En 2022, 381.000 retraités ont choisi cette option, soit 3,1 % des retraités du régime Agirc-Arrco. Majoritairement représentés dans le secteur des particuliers employeurs, ces retraités voient leur revenu augmenter de manière significative grâce à leur salaire additionnel. En effet, le revenu moyen total de ces cumulants s'élève à 2.678 euros bruts par mois, une somme composée de 1.755 euros de pension et de 923 euros de salaire.

Les profils des cumulants varient selon leur niveau de pension. Les retraités percevant les pensions les plus modestes ont souvent une durée d'assurance plus courte et sont majoritairement des femmes. Les assurés avec les pensions les plus élevées tendent à avoir pris leur retraite un peu plus jeunes et à travailler à temps partiel.

La retraite progressive

Pour ceux qui préfèrent une transition plus graduelle vers la retraite, le dispositif de retraite progressive permet de réduire progressivement leur activité tout en commençant à percevoir une partie de leur pension. En 2022, 14.000 personnes ont opté pour cette formule, parmi lesquelles 70 % sont des femmes. Ce choix est souvent facilité par les emplois à temps partiel, plus fréquents chez les femmes.

Les bénéficiaires de la retraite progressive continuent généralement à travailler à plus de 50 % de leur temps de travail précédent, le salaire restant leur principal revenu. En moyenne, le salaire des bénéficiaires est quatre fois supérieur à leur pension de retraite, ce qui illustre l'importance du maintien d'une activité professionnelle significative.

Des différences sectorielles

Les secteurs d'activité où se concentrent les bénéficiaires des deux dispositifs diffèrent également. Les retraités en cumul emploi-retraite sont majoritairement employés dans les services aux particuliers, tandis que ceux en retraite progressive travaillent principalement dans le secteur de la santé et de l'action sociale. Cette diversité sectorielle reflète les différentes motivations et besoins des retraités, certains cherchant à prolonger leur carrière dans un domaine familier, d'autres profitant de l'opportunité pour explorer de nouvelles voies.

Par ailleurs, la répartition entre hommes et femmes varie selon le dispositif choisi. Les femmes représentent 70 % des bénéficiaires de la retraite progressive, contre 47 % pour le cumul emploi-retraite. Cette disparité s'explique en partie par les différences de parcours professionnels, les femmes étant plus nombreuses à travailler à temps partiel et à choisir des transitions plus graduelles vers la retraite.

Le cumul emploi-retraite et la retraite progressive offrent des solutions flexibles et adaptées aux besoins variés des retraités. Ces dispositifs permettent non seulement de maintenir une activité professionnelle et de compléter ses revenus, mais aussi de continuer à contribuer à la société. Pour beaucoup, ces dispositifs sont l'occasion de rester actifs, de conserver un lien social et de se sentir utiles tout en jouissant d'une certaine liberté.