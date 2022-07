Retraite : quelle est cette allocation non demandée par la moitié des bénéficiaires potentiels ?

Le non-recours à l'ASPA prive en retraite les retraités concernés de 205 euros chaque mois. Photo d'illustration. (wir_sind_klein / Pixabay )

50 % des retraités éligibles à l'Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ne la réclament pas selon une récente étude. Plus de 300 000 personnes n'ont ainsi pas demandé l'aide en 2016. Elles perdent le bénéfice de 205 euros par mois en moyenne, notamment à cause d'une mauvais connaissance du dispositif.

La moitié des retraités qui pourraient prétendre à l'Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) ne touche pas cette aide, selon un rapport rendu par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES). En 2016, ce sont 321 200 personnes qui n'ont pas fait la démarche. Un chiffre un peu plus faible qu'en 2012 où 54 % des prétendants à l'Aspa ne l'avaient pas touchée, indique TF1 . Cela représente un manque à gagner de 205 euros mensuels pour les non-recourants.

Résidence en France demandée

Anciennement appelée minimum vieillesse, l'Aspa concerne les retraités de plus de 65 ans, voire 62 ans dans certains cas, qui ont un revenu inférieur à 916 euros par mois pour une personne seule. Ce plafond est relevé à 1 423 euros pour les retraités en couple. Il est indispensable de résider plus de six mois en France au cours de l'année du versement. Celui-ci est effectué par la caisse de retraite. Mais encore faut-il en faire la demande.

L'étude pointe certains publics davantage concernés par l'absence de recours. Le taux de non-recourants est plus important chez les femmes (52 % d'abstention) que chez les hommes (44 %). Les propriétaires (72 %) se mettent également plus facilement à l'écart du dispositif que les locataires (36 %). L'âge moyen des recourants est de 75,8 ans quand celui des non-recourants atteint 78 ans. A noter que plus le montant de l'allocation attendu est élevé, plus le taux de non-recourants est faible. On constate par exemple 22 % de non-recourants pour des montants attendus compris entre 500 et 600 euros par mois et 77 % pour des montants attendus inférieurs à 100 euros par mois.

Une question de succession

Pourquoi un retraité sur deux éligible à cette aide s'en écarte ? D'une part, le dispositif est méconnu. D'autre part, il existe souvent une volonté d'assurer une meilleure succession. En effet, l'Aspa étant une allocation et non une pension, les sommes perçues peuvent être réclamées après le décès de l'allocataire. C'est notamment le cas quand l’actif net de la succession est supérieur à 39 000 euros.

Ce plafond est porté à 100 000 euros pour les bénéficiaires en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte. « La rupture technologique » peut aussi expliquer les mauvais chiffres. Les personnes âgées, davantage écartées d'Internet, ont plus de difficultés à effectuer leurs démarches administratives.