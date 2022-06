Retraite : pensez à vérifier votre relevé de situation individuelle (RIS)

En France, les retraites versées sont financées par les cotisations des actifs (Crédit photo: 123RF)

Le Relevé de situation individuelle (RIS) est un document qui permet de faire un point global sur les droits retraite acquis. Il est important d'en vérifier l'exactitude, surtout si vous avez eu un parcours impliquant des régimes de retraite différents ou un parcours non linéaire.

Les régimes de retraite : comment ça marche ?

En France, les retraites versées sont financées par les cotisations des actifs. Ceux-ci cotisent sur leurs revenus auprès de deux régimes de retraite obligatoires : le régime de base et le régime complémentaire. Une fois à la retraite, les droits accumulés au cours de la carrière professionnelle sont reversés sous forme d'une pension de retraite de base et d'une pension de retraite complémentaire.

Les salariés du secteur privé perçoivent une retraite de base de l'Assurance vieillesse du régime général de la Sécurité sociale et une retraite complémentaire de l'Agirc-Arrco. Ceux qui ont exercé des professions relevant de plusieurs régimes de retraite différents (agriculture, artisanat, commerce, profession libérale, salarié du secteur privé, agent du secteur public …), perçoivent plusieurs pensions de retraites de base et complémentaires.

Les règles de calcul des pensions de retraite sont différentes dans le régime de base et le régime complémentaire. Ainsi, l'Assurance vieillesse du régime général de la Sécurité sociale prend en compte la rémunération et le nombre de trimestres d'assurance vieillesse. L'Agirc-Arrco est un régime de retraite par points : les cotisations sont converties en points retraite et lors du départ en retraite, les points sont convertis en pension.

Le relevé de situation individuelle ou RIS

Le Relevé de situation individuelle (RIS) est un document qui vous permet de faire un point global sur les droits retraite que vous avez acquis. Il reprend tous les droits acquis, tous régimes de retraite confondus.

Ce document est très utile car il vous permet de vérifier que toutes vos périodes de travail ont bien été prises en compte :

Pour les régimes de base : les trimestres cotisés (4 trimestres par an maximum)

Pour les régimes complémentaires : les points acquis

Pour chaque régime et chaque année : les revenus sur lesquels vous avez payé des cotisations

Il est important de vérifier l'exactitude des informations, notamment si vous avez eu un parcours impliquant des régimes différents ou un parcours non linéaire. Si vous relevez une erreur, demandez une régularisation auprès de votre caisse de retraite.

À noter : certains trimestres n'apparaissent pas sur le relevé de situation individuelle (périodes passées à l'étranger, maternité, service militaire …). Pour les visualiser, il faut demander un relevé de carrière, un document qui recense l'ensemble des droits à la retraite acquis dans un régime de retraite donné.

Comment obtenir son relevé de situation individuelle ?

Le RIS est envoyé automatiquement tous les 5 ans à partir de 35 ans. Vous pouvez également le consulter en ligne, à tout moment, sur le site info-retraite.fr (site officiel mis à disposition par service-public). Pour cela, il sera nécessaire de créer votre espace personnel grâce notamment à votre numéro de sécurité sociale.