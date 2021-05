Retraite : nos conseils pour éviter les erreurs de calcul

Suivez nos conseils pour éviter les mauvaises surprises. (© Fotolia)

La Cour des comptes estime qu'une pension de retraite sur six attribuée en 2020 comporte au moins une erreur de calcul, à 75% en défaveur des retraités. Les conseils du Revenu pour éviter ou corriger les erreurs.

En 2020, environ 810.000 personnes ont liquidé leur retraite et une pension de retraite de salarié sur six attribuée (ou révisée) en 2020 comprend au moins une erreur financière, estime la Cour des comptes dans son épais rapport sur les comptes de la Sécurité sociale 2020 publié cette semaine. C'est beaucoup plus qu'en 2016 où l'on comptait «seulement» une erreur sur neuf.

Pire, selon l'institution qui s'assure du bon emploi de l'argent public, en 2020, les erreurs représentent des montants beaucoup plus importants : elles portent sur 1,9% du montant des prestations nouvelles (contre 0,9 % en 2016) aux trois-quarts au détriment des assurés. Elle a calculé que le montant de ces erreurs touchant des retraites attribuées en 2020 s'élèverait à 105 millions d'euros.

Des trous dans la raquette

Le manque à gagner (ou le trop-perçu) ne porterait en moyenne que sur quelques euros par mois, un peu plus de 120 euros par an. Une somme cependant non négligeable au regard du niveau de la pension moyenne mensuelle des 16,7 millions de retraités français qui s'élève à 1.393 euros nets selon le panorama de la Drees, publié aujourd'hui.

En outre, la Cour des comptes a chiffré le montant total de ces erreurs jusqu'au décès des pensionnés à 1,6 milliard d'euros.

Même si ces erreurs peuvent en partie être imputées à la