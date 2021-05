Retraite : méfiez-vous, le nombre d'erreurs dans le calcul des pensions a augmenté en 2020

Un assuré peut perdre 123 euros par an à cause de ces erreurs de calcul (illustration) (Pixabay / wir_sind_klein)

Les erreurs de calcul sur les pensions de retraite ont augmenté en 2020, selon un rapport de la Cour des comptes publié ce mardi 18 mai. Au total, l'impact cumulatif jusqu'au décès des personnes concernées s'élève à 1,6 milliard d'euros, contre 1,1 milliard en 2019.

Un rapport de la Cour des comptes publié ce mardi met en avant l'augmentation des erreurs dans le calcul des retraites de base versées en 2020, rapporte Capital.

Une pension liquidée sur six comportait ainsi une erreur en 2020, contre une sur sept en 2019. « On peut anticiper que les erreurs affectant les retraites attribuées en 2020 auront un impact cumulatif de 1,6 milliard d'euros jusqu'au décès des pensionnés », a estimé la Cour de comptes. Pour rappel, en 2019 ce montant s'élevait à 1,1 milliard d'euros.

Les indépendants particulièrement touchés

Certaines régions sont plus touchées que d'autres : la proportion d'erreurs monte ainsi à une retraite sur cinq pour la Cnav en Île-de-France et les Carsat (Caisse d'assurance retraite et de santé au travail) des Hauts-de-France, du Languedoc-Roussillon et du Sud-Est. Parmi les erreurs, 49,5% concernent la carrière.

Le manque à gagner pour le retraité peut être important. Un assuré victime d'une de ces erreurs de calcul pouvait perdre 123 euros par an (médiane calculée par la CNAV).

Les travailleurs indépendants sont particulièrement concernés par ces erreurs. « Le nombre d'incidents déclarés en 2020 a augmenté de 33%, en raison de l'intégration des applications de gestion des travailleurs indépendants dans le système d'information », a ajouté la Cour des comptes dans son rapport.