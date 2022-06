Retraite : la Crète conquiert de plus en plus de seniors français

Les prix sur l'île grecque sont trois fois plus bas que ceux pratiqués dans l'Hexagone. (Photo d'illustration) (herbert2512 / Pixabay)

Les seniors français sont nombreux à s'installer en Grèce, et plus particulièrement en Crète, pour profiter de leur retraite. L'île offre en effet des conditions idéales, entre un taux d'imposition très bas, un fort pouvoir d'achat, un climat idéal et une proximité géographique avec la France.

De nombreux retraités français ont pris la décision de s'installer dans un pays étranger pour y bénéficier de conditions de vie plus douces pour leur fin de vie. Outre le Portugal, l'Espagne ou encore le Maroc, la Grèce – et en particulier la Crète – fait partie des destinations privilégiées par les seniors, rapporte TF1 Info .

Un pouvoir d'achat bien plus haut

Le premier argument, et non des moindres, est certainement le coût de la vie. Avec une retraite même modeste, les seniors français bénéficient sur l'île grecque d'un pouvoir d'achat bien supérieur à ce que l'Hexagone pourrait leur donner. Les prix y sont en moyenne trois fois moins chers qu'en France.

« On est beaucoup plus à l'aise, on se fait plus de plaisirs , confirme à TF1 Info un retraité de 66 ans, originaire de Marseille, qui a vu son pouvoir d'achat grimper en flèche en s'installant en Crète. On a plus de facilités, ça n'a rien à voir [avec la France]. »

Sécurité et proximité avec la France

Les conditions fiscales y sont aussi très intéressantes. En effet, les retraités étrangers ne doivent payer que 7 % d'impôts, et cela pendant quinze ans à partir de leur installation. Un taux plus bas qu'au Portugal, déjà considéré comme un véritable eldorado de retraite. Sans compter le climat doux qui règne sur l'île toute l'année.

Les retraités interrogés par TF1 Info se disent aussi satisfaits du sentiment de sécurité et de l'absence de délinquance sur l'île grecque. De plus, la Crète ne se trouve qu'à 3 h d'avion de la France. « Avec les problèmes de santé qui peuvent surgir, on peut être obligé de rentrer précipitamment » , confirme une retraitée.