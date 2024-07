Retraite : l'inquiétude croissante des Français pour leur avenir financier

Crédit photo : Shutterstock

L'inquiétude des Français quant à leur avenir financier à la retraite est une réalité croissante, motivant une augmentation significative de l'épargne pour se garantir un niveau de vie décent à la retraite.

La préoccupation des non-retraités concernant leur niveau de vie une fois à la retraite est palpable. Selon l'enquête 2024 Amphitea – Cercle de l'épargne « Les Français, l'épargne et la retraite », une proportion significative de cette population, même parmi ceux ayant des revenus élevés, doute de la suffisance de leur future pension de retraite. En effet, seulement 47 % des non-retraités avec des revenus élevés estiment que leur pension sera suffisante pour vivre correctement.

Un sentiment d'insécurité chez les non-retraités

La perception de vivre correctement avec sa pension de retraite varie considérablement entre les différentes catégories de la population. Dans l'ensemble de la population adulte française, seuls 34 % pensent qu'ils vivront correctement avec leur pension de retraite, un chiffre stable depuis trois ans. Les jeunes actifs de 18 à 34 ans sont plus optimistes (38 %), mais cette confiance diminue significativement à l'approche de la retraite, chutant à 21 % chez les actifs de plus de 50 ans.

Un écart notable existe également entre hommes et femmes : 38 % des hommes non-retraités se disent confiants quant à leur future pension contre seulement 21 % des femmes. Cet écart reflète les disparités salariales tout au long des carrières professionnelles. Chez les retraités, presque la moitié (47 %) déclare vivre correctement avec leur pension, mais ce taux de satisfaction a diminué de 7 points cette année.

Une épargne en hausse

Les non-retraités sont de plus en plus nombreux à investir dans des produits d'épargne pour préparer leur retraite. Après une baisse en 2023, on observe une nette remontée du pourcentage de personnes plaçant régulièrement de l'argent dans des produits d'épargne. Cette augmentation est particulièrement notable chez les classes moyennes, tandis que le pourcentage de personnes épargnant « quand c'est possible » reste stable.

40 % des personnes à revenu modeste et 71 % des personnes à revenu élevé déclarent épargner pour leur retraite. La part des personnes aux revenus moyens supérieurs épargnant « quand c'est possible » a gagné 10 points en un an, et celle des personnes à revenus moyens inférieurs épargnant « régulièrement » a progressé de 9 points. Cette hausse de l'épargne peut être attribuée à la persistance des inquiétudes concernant le niveau de vie à la retraite et à une augmentation des capacités d'épargne grâce à la baisse de l'inflation.

Retraite par répartition ou par capitalisation ?

Interrogés sur le régime de retraite souhaitable pour l'avenir, une majorité de Français (50 %) préfère un système de répartition pur, en hausse de 9 points en un an. La capitalisation pure n'attire que 10 % des réponses, tandis qu'un système mixte alliant répartition et capitalisation reste stable à 40 %. Les plus de 50 ans et les retraités, ayant cotisé tout au long de leur carrière, privilégient naturellement la répartition. En revanche, les jeunes de 18 à 24 ans sont majoritairement favorables à un système mixte.

Les stratégies pour maintenir son niveau de vie

Pour constituer une épargne retraite, les Français privilégient les produits individuels plutôt que les produits collectifs proposés par les entreprises. Cette préférence est dominante parmi les non-retraités, quel que soit leur âge. Les cadres (57 %) et les personnes à revenus élevés (61 %) privilégient également l'épargne individuelle. Parmi ceux qui n'ont pas souscrit à un PER, 65 % expriment cette préférence pour des produits individuels.

Pour maintenir leur niveau de vie à la retraite, les non-retraités placent presque à égalité leur pension de retraite (32 %) et les placements financiers (33 %). Les moins de 35 ans misent davantage sur les placements financiers, tandis que les plus de 50 ans comptent plus sur leur pension de retraite. Ceux ayant déjà souscrit un PER considèrent ce produit comme essentiel pour maintenir leur niveau de vie à la retraite.