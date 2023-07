Retraité et auto-entrepreneur: quelles conséquences sur vos pensions et quelle fiscalité?

Le statut d’auto-entrepreneur est ouvert à tous les retraités. ( crédit photo : GettyImages )

La retraite n’est pas forcément synonyme d’arrêt total de l’activité professionnelle. Il est possible de cumuler le statut de retraité et d’auto-entrepreneur, et donc de percevoir des pensions et des revenus. Comment procéder ? Quels sont les plafonds de revenus à ne pas dépasser ? Comment êtes-vous imposé sur ces revenus ? Explications.

Sommaire:

Au moment de la retraite, de nombreuses personnes souhaitent continuer d’exercer une activité professionnelle. C’est un moyen de compléter leur pension. Par exemple, d’anciens dirigeants ou cadres d’entreprises décident de s’installer en profession libérale, sous le statut d’auto-entrepreneur. Dans ce cas, ils peuvent proposer des missions de consulting dans la société qu’ils viennent de quitter. Le statut d’auto-entrepreneur (appelé également micro-entrepreneur) permet aussi d’exercer une activité d’artisan ou de commerçant.

À retenir Le statut d’auto-entrepreneur est ouvert à tous les retraités.

Il est possible de cumuler la perception de vos pensions de retraite dans leur intégralité et des revenus issus de votre nouvelle activité en tant qu’auto-entrepreneur. On parle alors de «cumul emploi-retraite libéralisé». Pour en bénéficier, il faut remplir une des conditions suivantes:

avoir atteint l’âge légal de la retraite et avoir validé le nombre minimum de trimestres requis,

avoir 67 ans, soit l’âge légal pour bénéficier de la retraite à taux plein.

À savoir Pour bénéficier du cumul emploi-retraite total, vous devez avoir cessé tout lien professionnel avec votre ancien employeur au moment de la rupture de votre contrat. Néanmoins, si vous souhaitez travailler avec votre ancien employeur, vous devez avoir commencé à percevoir vos pensions de retraite depuis au moins 6 mois.

Si vous ne remplissez pas les conditions évoquées, il reste tout à fait possible d’être à la fois retraité et auto-entrepreneur. Toutefois, vous percevez potentiellement une partie seulement de votre pension de retraite. On parle alors de «cumul emploi-retraite plafonné». Cela dépend de votre situation professionnelle avant de prendre votre retraite (et donc du régime de retraite auquel vous êtes affilié), ainsi que de la nouvelle activité que vous exercez:

Si vous étiez: Vous touchez votre pension dans sa totalité: Salarié du secteur privé Sans condition d’activité ni de revenus. Salarié du secteur public Sans condition d’activité ni de revenus. Artisan ou commerçant indépendant - Si vous exercez une activité libérale: sans condition de revenus. - Si vous exercez une activité artisanale ou commerciale: seulement si vos revenus globaux sont inférieurs à 20.568 euros (plafond relevé à 41.126 euros si vous exercez dans une Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) ou une Zone Urbaine Prioritaire (ZUP)). En profession libérale - Si vous exercez une activité artisanale ou commerciale: sans condition de revenus. - Si vous exercez une activité libérale: seulement si vos revenus globaux sont inférieurs à 41.136 euros.

Que vous soyez actif ou à la retraite, la procédure à suivre pour devenir auto-entrepreneur est la même. Vous pouvez créer et gérer votre auto-entreprise sur le site: autoentrepreneur.urssaf.fr. Vous devez signaler cette reprise d’activité à votre caisse de retraite dans le mois suivant, et lui faire la demande d’un cumul emploi-retraite le cas échéant.

Si vous bénéficiez déjà d’une retraite à taux plein, votre activité ne vous permet pas de valider de nouveaux trimestres . Si vous avez une retraite à taux partiel, vous pouvez ouvrir de nouveaux droits de retraite:

soit auprès de la Sécurité sociale des indépendants (SSI) si vous avez une activité d’auto-entrepreneur artisanale ou commerciale (et que vous étiez salarié),

soit auprès de la CIPAV si vous avez une activité d’auto-entrepreneur libérale et que vous étiez indépendant avant.

Les trimestres cumulés vous donnent droit à une pension supplémentaire lorsque vous cessez votre activité d’auto-entrepreneur. Toutefois, si vous reprenez une activité dans le même secteur que celui que vous exerciez, vous ne percevrez pas de droits supplémentaires.