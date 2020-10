Retraite complémentaire : les pensions bientôt gelées pour les salariés du privé ?

L'Agirc-Arrco recommande un gel des pensions de retraite du régime complémentaire des anciens salariés du privé. (Pixabay / Alexas_Fotos)

L'alignement annuel de la hausse des pensions des retraités du privé sur l'inflation, prévue par des accords conclus en 2019, devrait intervenir le 1er novembre prochain. Mais l'Agirc-Arrco, la fédération des deux organismes en charge de ce système, suggère le maintien des prestations à leur niveau actuel à cause, entre autres, d'une moyenne salariale en baisse liée à la pandémie de Covid-19.

Le bureau de l'Agirc-Arrco recommande un gel des pensions de retraite du régime complémentaire des anciens salariés du privé, révèle Le Figaro. La prise de position de l'organisme va à l'encontre de l'accord trouvé en mai 2019 par l'ensemble des partenaires sociaux. Celui-ci prévoit un alignement de l'augmentation des pensions sur l'inflation chaque année entre 2020 et 2023. Une revalorisation devrait donc avoir lieu le 1er novembre.

Des comptes dans le rouge

Les deux fédérations en charge de la gestion des retraites complémentaires du privé mettent en avant leur situation financière difficile pour expliquer leur préconisation. Leurs comptes étaient en effet à l'équilibre l'an dernier mais accusent désormais un déficit qui pourrait approcher les 6,5 milliards d'euros. L'Agirc-Arrco alerte sur l'état de ses réserves, dont le montant ne cesse de baisser.

Des prévisions estiment qu'en 2026, celles-ci représenteront moins de six mois de prestations à verser aux retraités. Or il s'agit de la limite qui avait été fixée par l'accord signé en 2019. Des renégociations sont donc à attendre. L'Agirc-Arrco évoque également une situation exceptionnelle. L'inflation a atteint 0,1 % alors que la moyenne des salaires des actifs a de son côté connu une baisse due à la crise liée au coronavirus et aux mesures de chômage partiel.

La chute de la moyenne des rémunérations

« Cette année, le salaire de référence va baisser de 7 % à 8 % en raison des mesures de chômage partiel. Nous proposons donc de geler la revalorisation de la valeur de service du point, qui sert à calculer les pensions », explique le président CFDT de l'Agirc-Arrco Jean-Claude Barboul. Outre le gel de la revalorisation des pensions, la double fédération recommande la prudence aux autres acteurs des retraites des employés des entreprises privées.

Le bureau de l'organisme se prépare ainsi à suggérer aux partenaires sociaux de patienter avant de se décider sur la future « valeur d'achat du point ». Cette donnée est utilisée dans le calcul des pensions de retraite à venir des salariés qui sont encore actifs. « Tous les organismes de prestations sociales sont dans le brouillard », analyse Jean-Claude Barboul. « Il vaut mieux attendre 2021 pour tirer le bilan ».