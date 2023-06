Retraite : comment bien gérer sa fin de carrière ?

Pour bien gérer votre fin de carrière, commencez tout d'abord par vous poser quelques questions (Crédit photo : 123RF)

Anticiper son départ à la retraite est une étape nécessaire pour bien gérer sa fin de carrière et faire les bons choix. L'organisation de votre fin de carrière dépendra notamment de vos aspirations personnelles, de votre parcours professionnel et de vos ressources financières.

Faites le point sur vos souhaits

Pour bien gérer votre fin de carrière, commencez tout d'abord par vous poser quelques questions : par exemple, souhaitez-vous partir à la retraite le plus tôt possible ou au contraire continuer à travailler malgré les possibilités de départ ? Souhaitez-vous lever le pieds au travail et ralentir progressivement ou continuer jusqu'au bout à votre rythme actuel ?

Ensuite, renseignez-vous sur les différentes possibilités. Pour cela, rendez-vous sur votre espace personnel sur le site info-retraite.fr. Vous accèderez à de nombreuses informations concernant votre parcours professionnel et notamment à votre relevé individuel de situation (RIS). Vous pourrez ainsi vérifier si tous vos trimestres de cotisations pour la retraite ont bien été comptabilisés. Vous accèderez également à une estimation de votre retraite en fonction de l'âge de départ souhaité : départ à l'âge légal, départ à l'âge du taux plein, départ à l'âge du taux plein automatique (67 ans).

Faites le point sur votre situation financière

Une fois que vous avez obtenu une estimation de votre pension retraite, faites le point sur votre épargne et vos placements pour savoir dans quelle mesure vous pourrez y piocher pour compléter votre pension retraite. Pour cela, n'hésitez pas à solliciter l'accompagnement d'un conseiller financier. Il saura calculer vos besoins de revenus complémentaires futurs et si nécessaire vous proposer des solutions de placement comme le PER (plan épargne retraite), un produit d'épargne qui permet de se constituer un complément de revenus en vue de la retraite tout en réduisant son impôt sur le revenu.

Préparez votre départ à la retraite avec votre employeur

Pourquoi ne pas profiter de cette dernière période d'activité pour faire un bilan de compétences ? Celui-ci permet de mettre en valeur votre expérience et vos capacités et peut mener vers de nouveaux projets ou une reconversion professionnelle.

Vous pouvez également demander à votre employeur de travailler à temps partiel ou encore solliciter une retraite progressive. Ce dispositif est accessible sous certaines conditions : vous devez notamment avoir au moins 60 ans et avoir cotisé 150 trimestres. Cela permet de travailler à temps partiel et de toucher une partie de sa pension de retraite.

Lorsque vous êtes décidé à partir, il faudra tout de même respecter une période de préavis. Celle-ci est de 2 mois si vous avez plus de 2 ans d'ancienneté dans votre société.

Préparez-vous sur le plan personnel

La retraite représente un grand changement dans votre vie. Il faut donc s'y préparer et prendre le temps de réfléchir en amont à comment vous allez l'occuper : voyages, passe-temps, maintien du lien social, etc. N'hésitez pas à consulter des professionnels spécialisés pour vous accompagner dans la préparation de cette nouvelle étape de vie.