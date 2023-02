Résidences secondaires: Saint-Tropez va alourdir la taxe d’habitation

La municipalité compte ainsi dégager plus de 3 millions d’euros pour construire une centaine de logements aux habitants locaux.

À Saint-Tropez, dans le Var (83), les résidences secondaires ne sont plus les bienvenues . La taxe d’habitation sur les résidences secondaires va augmenter de 60% à partir de 2024. L’objectif de la municipalité: dégager plus de 3 millions d’euros pour construire des logements pour les Tropéziens, une centaine d’ici 5 ans, relate France Bleu . La commune comptabilise 72% de résidences secondaires et les prix médians du mètre carré s’envolent (16.309 €/m²) poussant les Tropéziens à s’éloigner.

Saint-Tropez a perdu 30% de sa population en 15 ans dont 2,2 % entre 2013 et 2019. Elle comptait 3851 habitants en 2019, selon l’Insee. La création de nouveaux logements permettrait de garder les jeunes actifs à Saint-Tropez. « On pense à Saint-Tropez comme destination touristique mais moi en tant que maire je ne veux pas que ce soit une destination. Perdre nos familles, c’est tout simplement inacceptable, mais on est envahis par les plateformes Airbnb. C’est parfait, c’est grand, c’est beau, c’est magnifique, mais on ne trouve plus de location à l’année », assène Sylvie Siri, maire de Saint-Tropez à France Bleu Provence. Avant d’ajouter: « Les propriétaires de résidences secondaires, Tropéziens comme nous, comprendront notre décision, j’en suis sûre car c’est tous ensemble que nous réussirons à préserver notre cité ».

Un droit de préemption plus régulier

La municipalité ne s’arrête pas là. Elle annonce qu’elle fera usage de son droit de préemption de manière plus régulière, surtout sur des T2 et des T3 pouvant accueillir des familles. Dès lors, « le propriétaire d’un bien situé dans une zone définie par la collectivité en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement urbain doit, en priorité, proposer la vente du bien à cette collectivité . Le propriétaire n’est donc pas libre de vendre son bien à l’acquéreur de son choix », définit le site ServicePublic.fr.

Saint-Tropez n’est pas la seule ville à augmenter la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. En 2022, 255 communes l’ont fait. Pour rappel, pour pouvoir augmenter la taxe d’habitation des résidences secondaires, deux critères sont à respecter: la commune doit compter plus de 50.000 habitants et doit être située dans une zone dite tendue où la demande est plus forte que l’offre. La Haute-Savoie est notamment championne du taux à 60%. Environ 36 villes ont augmenté la taxe en Haute-Savoie dont 20 qui ont appliqué le taux maximal de 60%.