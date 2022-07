Résidences secondaires : pourquoi la taxe d'habitation explose dans certaines villes touristiques

Cette année, de nombreuses villes touristiques françaises ont voté une surtaxe d’habitation de 60%, à savoir le plafond légal. (Pixabay / nattanan23)

Les propriétaires de résidences secondaires vont, dans certains cas, payer une taxe d'habitation plus importante cette année. Plusieurs grandes villes situées en zone immobilière tendue ont en effet décidé d'appliquer le taux de surtaxe maximum, à savoir 60%. De façon générale, le taux de taxe d'habitation dans les villes touristiques varie du simple au quadruple.

Si la taxe d’habitation sera complètement supprimée d’ici 2023 pour les résidences principales, les propriétaires de résidences secondaires vont quant à eux continuer de la payer tous les ans en novembre. Mais dans de nombreuses villes touristiques françaises, son taux a été augmenté ces derniers mois, rapporte Le Parisien ce lundi 25 juillet 2022.

Une surtaxe de 60%

C’est notamment le cas à Lyon, Bordeaux, Arles, Biarritz ou encore Saint-Jean-de-Luz. Ces communes ont en effet la possibilité d’appliquer une surtaxe sur les taux communaux car elles sont situées dans une zone tendue d’un point de vue du marché immobilier. Depuis 2017, cette surtaxe peut monter jusqu’à 60%. Et ce taux maximum a été voté par le conseil municipal de ces grandes villes pour 2022.

Dans de nombreuses communes de plus de 5 000 habitants comportant au moins 10% de résidences secondaires, des taux importants sont par ailleurs facturés. Selon un classement établi par l’entreprise Prello, on constate des taux de taxe d’habitation supérieurs à 35% à Sète (44,2%) et à Frontignan (37,9%) dans l’Hérault, au Cannet (37,4%) dans les Alpes-Maritimes et à Anglet (36%) dans les Pyrénées-Atlantiques.

Où sont les bons plans ?

Cependant, comme le constate ce même classement, d’autres villes continuent quant à elles d’appliquer des taux inférieurs à 10%. C’est le cas à Ouistreham (Calvados), Mallemort (Bouches-du-Rhône) ou encore La Hague (Manche). « Ce sont des pépites touristiques et l’enjeu, pour elles, est de rester attractives quand d’autres sont déjà très à la mode et prises d’assaut » , a analysé Ludovic de Jouvancourt, le président de Prello.

L’entrepreneur a toutefois mis en garde contre une potentielle hausse dans le futur. À ce titre, les communes où la surtaxe est déjà fortement appliquée assurent aux futurs acheteurs une certaine stabilité.