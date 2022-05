Résidences secondaires : les Français classés numéros un en Europe

(Crédits: © chris32m - stock.adobe.com)

3,6 millions : voici le nombre de résidences secondaires détenues par les Français. Un chiffre élevé qui hisse l'hexagone au premier rang du classement européen, et qui devrait encore progresser dans les années à venir.

Par MoneyVox,

En matière de résidences secondaires, le marché de l'immobilier est progressivement en train de changer. Si les plus de 60 ans continuent de détenir la majorité du parc, une nouvelle population plus jeune commence aussi à s'y intéresser. En cause ? Les changements de mode de vie, et notamment le développement du télétravail. Qui peut acheter une résidence secondaire en 2022 ? Où se concentrent ces acquisitions ? Le point sur la situation actuelle grâce à une étude menée par le groupe immobilier Mercure.

Qui sont les propriétaires de résidences secondaires ?

Selon l'étude du groupe Mercure, 40 % des Français rêvent d'acquérir une résidence secondaire. Une envie que certains foyers concrétisent bel et bien, puisque la France se classe première au palmarès européen avec 3,6 millions de résidences secondaires. Majoritairement, les heureux propriétaires sont des personnes de plus 60 ans, comme en témoigne l'analyse du groupe Mercure : "deux résidences secondaires sur trois sont détenues par des ménages de 60 ans ou plus". En cause ? La nécessité de disposer d'un budget conséquent pour pouvoir acheter et entretenir ce type de bien immobilier, en supplément de sa résidence principale. L'achat d'une maison secondaire est donc généralement réservé aux foyers les plus aisés, ayant terminé de rembourser leur premier crédit immobilier ou ayant une forte capacité d'endettement.

Toutefois, l'étude du groupe immobilier Mercure témoigne d'un changement important dans le marché des résidences secondaires depuis la crise du Covid-19 : "la moyenne d'âge des acquéreurs de ce type de biens a connu une nette baisse, avec, depuis la crise sanitaire, de plus en plus d'actifs entre 35 et 50 ans". Avec l'avènement du télétravail, de plus en plus de jeunes foyers ont ainsi choisi d'acheter un deuxième bien immobilier, plus éloigné de leur lieu de travail physique, afin de gagner en qualité de vie. Il ne s'agit plus désormais de résidences secondaires à proprement parler, mais davantage de résidences semi-principales.

Lire aussi: Taxe foncière : l'addition va être salée pour les propriétaires en 2022

Les lieux préférés des propriétaires pour acheter une résidence secondaire

Traditionnellement, une résidence secondaire est acquise pour y passer des vacances et des week-ends. Les lieux touristiques sont ainsi privilégiés, avec par exemple des maisons ou des appartements situés en bord de mer Méditerranée, sur le littoral Atlantique, des chalets à la montagne, des logements proches des sites touristiques, etc. Cependant, avec le rajeunissement des propriétaires de résidences secondaires, cette répartition géographique est en train de changer.

D'autres secteurs d'investissement sont désormais privilégiés, et particulièrement certaines zones périurbaines. Contraints lors des confinements successifs, de nombreux citadins ont ainsi fait le choix d'acheter des biens immobiliers plus éloignés de leur lieu de travail. Le critère numéro un pour cet achat ? La proximité d'infrastructures de transport, notamment le TGV ou l'autoroute, permettant de relier sa résidence semi-principale aux bureaux de son entreprise en une à deux heures. Avec le télétravail, il est désormais possible de se rendre au bureau seulement une à deux fois par semaine, rendant ce temps de trajet beaucoup plus acceptable. La finalité est simple : profiter d'une meilleure qualité de vie que dans les grandes villes, avec une plus grande surface habitable, un jardin pour profiter des beaux jours et un cadre de vie plus agréable. L'étude du groupe immobilier Mercure témoigne ainsi de cette nouvelle tendance : "Ce nouveau mode de vie permet de coupler un rythme de travail hybride entre présentiel et distanciel, et une volonté d'améliorer sa qualité de vie".