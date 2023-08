Réputé hanté, ce château va-t-il faire fuir les acquéreurs?

Le château de Veauce, dans l’Allier, cherche preneur pour 1,5 million d’euros. Il est doté de multiples atouts mais il serait hanté par le fantôme d’une ancienne servante depuis 400 ans.

Un château fort de 118 pièces et un parc de 12 hectares dans l’Allier (03), à 45 minutes de Vichy, bâti sous Charlemagne, qui a fait construire le château de Veauce pour son fils Charles le Pieux, cherche preneur pour 1,5 million d’euros. Un lieu calme et authentique, en pleine campagne. L’annonce a de quoi en faire rêver plus d’un mais il y a un hic. Le fantôme d’une jeune servante, Lucie, hanterait les lieux . Elle travaillait pour les propriétaires du château, il y a près de 400 ans. L’adolescente est morte dans une des 5 tours du château. Et depuis, son fantôme roderait dans les environs.

Lucie ne serait pas le seul spectre à hanter le château. Le fantôme d’une femme de 50 ans, les cheveux relevés en chignon, aurait été aperçu par le fils de la propriétaire, et par des personnes qui ont visité le château, rapporte Ouest-France . De quoi calmer les ardeurs des passionnés de châteaux?

Ce n’est en tout cas pas à cause du caractère hanté de la maison que les propriétaires ont décidé de s’en séparer. « Je suis le président du fonds de dotation qui possède le bien. Nous sommes une entreprise ouverte au public et il est difficile de rester ouvert au public tant que les rénovations ne sont pas faites et le bien nécessite des travaux », explique Jeremy, le fils de l’actuelle propriétaire, un Anglais qui vit sur place, au Figaro.

De 10 à 20 millions d’euros de travaux

La cohabitation avec des esprits, dont aucune preuve n’atteste la présence, certes, pourrait toutefois dissuader les potentiels acquéreurs mais Jeremy se veut confiant quant à la vente du château: « Nous ne sommes pas inquiets, le château est magnifique donc il va trouver preneur. Personne n’a mentionné sa crainte de voir des fantômes en visitant le château pour l’acheter. C’est normal de voir des fantômes dans un lieu aussi vieux .»

Pour ceux qui ne croient pas aux maisons hantées, c’est plutôt le coût des travaux qui risque de freiner leur envie d’achat. Le montant de la rénovation du château, dont le donjon s’est effondré en 2005, varie entre 10 et 20 millions d’euros. Le site est toutefois classé monument historique, ce qui permet de profiter d’aides de l’État pour le retaper. Le montant alloué est de 50 % du coût des travaux pour un bâtiment classé monument historique. Mais pour toucher ces aides avantageuses, il faut respecter trois conditions contraignantes: le château doit être situé en milieu rural ou en centre-ville sauvegardé, visible de la voie publique et restauré à l’identique.