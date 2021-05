Réouverture des bars et restaurants: les réponses à vos questions

J-1 avant la réouverture des terrasses et musées. Le Figaro fait le point sur les jauges et conditions sanitaires qui viendront encadrer cet événement très attendu.

Ils auront été fermés plus de six mois durant. Les bars et restaurants se seront en cette période d'épidémie au mieux contentés de vendre à emporter. Ils s'apprêtent à rouvrir ce 19 mai, au même titre que les cinémas et musées, et sous conditions. Pour l'occasion, l'heure du couvre-feu passera de 19 à 21 heures. «C'est un moment important pour notre pays qui n'a pas eu accès à ces terrasses de café depuis plusieurs semaines», a souligné Bruno Le Maire, lors d'un déplacement ce 18 mai. Mais plusieurs questions se posent.

Quelles jauges pour les établissements rouverts ?

Le gouvernement s'est en la matière prononcé au cas par cas. Les cafés et restaurants devront se conformer à une jauge de 50%. Les établissements disposant d'une terrasse de moins de dix tables n'auront néanmoins pas à respecter cette jauge, à condition de placer des paravents ou du plexiglas entre leurs tables.

«Pour les petites terrasses de moins de dix tables, le restaurateur peut également organiser sa terrasse en installant une séparation visant à prévenir les projections entre les tables, au moyen par exemple d'une paroi, d'un panneau, d'un paravent, d'une jardinière, à hauteur de la personne assise», précise le ministère de l'Économie dans un protocole renforcé pour les cafés et les restaurants, à consulter sur son site.

À combien pourra-t-on être à table ?

Pour les restaurants, et dans un premier temps, les règles seront strictes: pas plus de six personnes par table avec interdiction de consommer debout.

Faudra-t-il porter un masque ?

Oui et non. Les clients attablés devront porter le masque «pendant la commande, avant le service du premier plat, et au moment du paiement», précise le document du ministère de l'Économie. Le gouvernement recommande enfin le recours aux menus sans contact, pour limiter les risques de contamination. Les QR Codes, qui permettent de trouver rapidement un menu en ligne une fois scannés, feront ainsi leur grand retour.

Faudra-t-il un pass sanitaire pour accéder aux bars et restaurants ?

Non. L'utilisation du pass sanitaire pour les activités de la vie courante a été écartée par le gouvernement. Le pass sanitaire ne concernera que les rassemblements culturels ou professionnels de plus de 1000 personnes. Une jauge maximale sera fixée par les autorités en fonction de la situation sanitaire. Parmi les événements concernés, les foires commerciales, les concerts, les spectacles, les salons, les expositions, les conférences, les rencontres sportives et les parcs d'attractions.

Pour rappel, ce pass sanitaire pourra prendre trois formes:

une attestation de vaccination, remise par le centre de vaccination ou le médecin ayant réalisé les deux injections,

le résultat d'un test (PCR ou antigénique) négatif récent, remis par le laboratoire ou la pharmacie,

ou un certificat de rétablissement du Covid-19.

Et les QR Codes ?

L'exécutif a un temps prévu de faire installer des QR Codes (qui fonctionnent comme des codes-barres, au format carré) à l'entrée des établissements accueillant du public tels que les restaurants, bars et salles de sport. Le gouvernement ne s'est pas encore définitivement prononcé sur le sujet et a dans l'immédiat mis cette piste de côté. Le recours à l'application TousAntiCovid ne sera en tout cas pas obligatoire pour se rendre au restaurant.

Faut-il absolument réserver ?

Pas nécessairement. Mais les réservations se sont envolées dans les établissements les plus en vue. Dans ces mêmes restaurants, le service debout n'étant pas autorisé, réserver une table fait figure d'étape quasi incontournable. «Les 5% des adresses les mieux notées représentaient 13% des recherches avant la crise du Covid, aujourd'hui c'est 30%», notait la semaine passée The Fork (anciennement La Fourchette) auprès du Figaro. Le site fait part d'une multiplication par trois du nombre de réservations.

Le phénomène se concentre néanmoins sur un nombre limité d'établissements. D'autres restaurateurs ont fait le choix de ne pas prendre de réservation.

Y a-t-il un risque d'être contaminé par le Covid-19 en extérieur ?

Comme le rappel une étude de l'Institut Pasteur, du 15 décembre 2020, la transmission peut se faire par postillons, lors de toux ou même de parole. Il est donc important d'éviter les contacts « rapprochés et durables ». Mais aussi sous forme d'aérosols en suspension dans l'air. Dans ce cas les zones bien aérées ou l'extérieur présentent un risque de contamination plus faible, sans que la probabilité tombe à zéro.

En revanche le virus reste infectieux pendant plusieurs heures sur des surfaces inertes (tables, chaises...). Il faut donc être particulièrement vigilant à régulièrement se désinfecter les mains.

Pourra-t-on aller aux toilettes ?

Pas d'inquiétude, il sera possible d'accéder aux toilettes à l'intérieur des établissements, comme le dit clairement le protocole sanitaire pour les bars, restaurants et restaurants d'hôtel : «les clients peuvent se rendre à l'intérieur de l'établissement pour les commodités». Il sera aussi possible de rentrer à l'intérieur de l'établissement pour accéder à la terrasse.

Sera-t-il possible de prendre de l'alcool à emporter ?



Non. Même sans table, certains pourraient être tentés de commander un verre en terrasse et de le boire debout sur le côté. Si l'idée paraît séduisante, elle est interdite comme le rappelle le ministère de l'Intérieur : «la consommation n'est pas autorisée devant l'établissement quel qu'il soit», une mesure valable partout en France.

En cas de non-respect, tout le monde est fautif. Pour le gérant et les consommateurs une amende de 135 euros peut être infligée par un agent pour non-respect des mesures de sécurité, l'établissement, lui, risque une fermeture administrative si le préfet le décide.

À quelle heure les établissements arrêteront - ils de servir ?

Si à partir de mercredi 19 mai, les terrasses sont ouvertes jusqu'à 21 heures, cela ne modifie pas l'obligation d'être chez soi à la même heure. Il est donc important de prendre le temps de trajet en compte au moment de quitter l'établissement. De leur côté, les gérants n'ont pas reçu «de consignes» pour arrêter de servir plus tôt confirme l'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie (UMIH), «chaque chef fait en fonction de sa clientèle».



Quelles sont les prochaines étapes pour ces établissements ?

Après le 19 mai, les restaurateurs vont très vite tourner leur regard vers le 9 juin, date à laquelle ils pourront servir en terrasses à 100% de leur capacité. L'intérieur ouvre aussi, avec une jauge de 50%, uniquement assis et avec des tablées limitées à six personnes. De même le couvre-feu passera à 23 heures contre 21 heures jusqu'alors.

Enfin le 30 juin, levée du couvre-feu et des jauges dans les bars et restaurants. Mais maintien des gestes barrières et de la distanciation sociale.