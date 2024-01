Rénovation énergétique : une nouvelle aide allant jusqu'à 56 000 euros pour réaliser des travaux

(Crédits photo: © USeePhoto - stock.adobe.com)

"Ma Prime Logement Décent" : tel est le nom de la nouvelle aide destinée à la réalisation de travaux de rénovation énergétique. Qui pourra en profiter, et comment, à compter du 1er janvier 2024 ?

L'Agence nationale pour l'habitat (Anah) vient de dévoiler le fonctionnement de son nouveau dispositif d'aide à la rénovation énergétique. Au programme ? Un joli coup de pouce pouvant atteindre 56 000 euros, qui devrait être disponible à compter du 1er janvier 2024. L'objectif de l'Anah est ainsi d'inciter les ménages éligibles à entreprendre des travaux d'envergure afin de remettre en état des logements particulièrement dégradés. Conditions d'éligibilité et montant de l'aide : ce qu'il y a à savoir sur Ma Prime Logement Décent.

Une Prime Logement Décent pouvant atteindre 56 000 euros

L'Agence nationale pour l'habitat prévoit le passage à la nouvelle année : en plus d'avoir annoncé les nouveaux barèmes relatifs à MaPrimeRenov', l'Anah a indiqué qu'une nouvelle aide entrerait en vigueur le 1er janvier 2024 sous le nom de "Ma Prime Logement Décent". L'Anah espère ainsi "mieux financer les travaux lourds pour remettre en état les logements indignes très dégradés". Un dispositif aux objectifs ambitieux, qui pourrait concerner entre 400 000 et 420 000 logements du parc privé selon les pouvoirs publics.

Plus précisément, l'aide de l'Anah pourrait permettre aux ménages "très modestes" de réaliser des travaux pouvant atteindre 70 000 euros, moyennant une aide de 80 %, soit une prime pouvant aller jusqu'à 56 000 euros. Les ménages "modestes" pourront aussi profiter de la Prime Logement Décent, avec un plafonnement à 60 %, soit une aide maximale de 42 000 euros pour réaliser des travaux de rénovation énergétique sur leur logement.

Qui pourra bénéficier de la nouvelle prime de l'Anah en 2024 ?

À compter du début d'année 2024, Ma Prime Logement Décent va venir remplacer deux autres dispositifs de l'Anah : Habiter Sain et Habiter Serein, qui permettaient de financer jusqu'à 50 % des travaux réalisés, dans la limite de 10 000 et de 25 000 euros. "On avait un régime d'aides qui était complexe et double. (...) On l'a unifié dans un seul et même régime" résume Valérie Mancret-Taylor, directrice générale de l'Anah à l'AFP, afin d'expliquer ce choix.

Et qui dit nouvelle prime, dit également nouvelles conditions d'éligibilité. L'Anah a ainsi publié le barème qui entrera en vigueur en 2024, afin que les ménages puissent savoir s'ils sont éligibles à Ma Prime Logement Décent, et à quelle hauteur. Pour être considéré comme très modeste, un couple avec deux enfants résidant en dehors de l'Île-de-France doit par exemple afficher un revenu fiscal de référence (RFR) de moins de 48 447 euros.

Revenu Fiscal de Référence applicable à Ma Prime Logement Décent en 2024 Nombre d'occupants du foyer Foyers "très modestes" en Ile-de-France / Hors Ile-de-France Foyers "modestes" en Île-de-France/hors Île-de-France 1 23 541 € / 17 009 € 28 657 € / 21 805 € 2 34 551 € / 24 875 € 42 058 € / 31 889 € 3 41 493 € / 29 917 € 50 513 € / 38 349 € 4 48 447 € / 34 948 € 58 981 € / 44 802 € 5 55 427 € / 40 002 € 67 473 € / 51 281 € Par personne supplémentaire 6 970 € / 5 045 € 8 486 € / 6 462 €

Au-delà de Ma Prime Logement Décent, l'Anah a également choisi de lancer un autre nouveau dispositif appelé MaPrimeAdapt', destiné aux foyers ayant besoin de réaliser des travaux d'adaptation de leur logement à la perte d'autonomie. Les propriétaires de maisons classées F ou G au DPE, quant à eux, ne pourront plus réaliser de rénovation par geste simple, mais devront impérativement s'orienter vers une rénovation d'ampleur, et ce à compter du 1er juillet 2024. Par ailleurs, dans le cadre de MaPrimeRenov, les demandeurs seront incités à se tourner vers des "Accompagnateurs Rénov".