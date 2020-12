Rénovation énergétique : tout savoir sur la nouvelle prime d'État

Vous pouvez profiter des aides de rénovation énergétiques pour chaque pièce de la maison. (© Gilles Tronel)

Accordée à tous les propriétaires, sans condition de ressources, MaPrimeRénov' peut atteindre 20.000 euros ! Voici les travaux éligibles et la marche à suivre pour baisser votre facture de chauffage en cumulant les aides. Découvrez notre tableau récapitulatif en fin d'article.

Exit le crédit d'impôt pour la rénovation énergétique (dit Cite) et bienvenue à MaPrimeRénov'. Créée en janvier dernier, cette aide à la rénovation d'un montant de 20.000 euros maximum est désormais étendue à tous les ménages.

Néanmoins, douze mois après sa mise en place et une sérieuse refonte, «deux personnes sur trois ayant un projet d'achat dans l'ancien n'ont jamais entendu parler de MaPrimeRénov' et 40% pensent ne pas y avoir droit», selon Seloger.com. Voici comment constituer votre dossier et profiter de ce coup de pouce de l'État.

MaPrimeRénov' est-elle versée sous condition de ressources ?

Oui et non. La nouvelle version est accordée à tous les ménages, mais son montant est déterminé en fonction du revenu fiscal de référence de chaque ménage, de son lieu d'habitation (province, Île-de-France) et du nombre de personnes dans le foyer. Le bénéficiaire doit être une personne physique et posséder la pleine propriété du bien.

Cette prime, qui peut atteindre un total de 20.000 euros, est accordée sur une période de cinq ans et ne peut pas représenter plus de 90% des travaux. Vous pouvez réitérer des demandes jusqu'au plafond à condition d'attendre, chaque fois, que votre dossier en cours soit achevé et l'aide payée (ou refusée). Ce plafond de 20.000 euros concerne uniquement MaPrimeRénov'.

