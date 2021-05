Rénovation énergétique : de nombreux propriétaires ne veulent pas réaliser des travaux tout de suite

Le sondage met en lumière qu'une grande proportion de propriétaires immobiliers français n'ont pas hâte de mettre leur logement en conformité avec la loi. (illustration) (Pixabay / OpenClipart-Vectors)

Les propriétaires français ne sont pas pressés de mettre leur logement en conformité avec les nouvelles directives de rénovation énergétique visant à lutter contre les passoires thermiques. Certains préfèrent attendre les sanctions, quand d'autres continuent à louer leur bien ou le vendre plutôt que réaliser des travaux, selon un sondage réalisé par l'Union nationale des propriétaires immobiliers (Unpi).

La mise en conformité énergétique du logement ne semble pas une priorité pour les propriétaires français. C'est la conclusion d'un sondage de l'Union nationale des propriétaires immobiliers (Unpi), qui a récemment posé deux questions à 60 000 propriétaires, rapporte La Vie Immo. Si certains affirment s'inquiéter face aux nouvelles obligations de mise en conformité, nombreux sont prêts à attendre que les sanctions tombent.

L'interdiction de location inquiète

La première question concernait l'inquiétude des propriétaires immobiliers face aux « nouvelles obligations de rénovation énergétique des logements et l'interdiction de mise en location d'un certain nombre de logements classés F et G ». 15 % des sondés ont indiqué qu'ils n'étaient pas inquiets du tout et 35 % pas inquiets.

Mais de l'autre côté, 35 % des propriétaires interrogés se sont aussi dits inquiets et 15 % très inquiets. Leur sentiment est dû aux mesures du projet de la loi Climat, qui envisage l'interdiction à la location des passoires thermiques de manière progressive. Les logements classés G seront concernés dès le 1er janvier 2025, suivis des habitations classées F en 2028 et enfin des logements classés E en 2034.

13 % des propriétaires prêts à vendre

Toutefois, l'inquiétude ne conduit pas aux mêmes décisions. À la deuxième question sur les « mesures vous obligeant à rénover énergétiquement votre logement », les réponses sont variées. Tout d'abord, 41 % affirment ne pas être concernés et 11 % ont indiqué qu'ils allaient se mettre en conformité. Mais ils sont 17 % à vouloir attendre que « les sanctions soient effectives pour entreprendre des travaux ».

Un peu plus de 8 % comptent bien continuer à louer leur bien et 7 % préfèrent le laisser vide. Enfin, 13 %ont une autre solution : vendre le bien plutôt que réaliser les travaux nécessaires.