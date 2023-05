Rénovation énergétique : ces 3 régions où trouver un artisan est mission quasi-impossible

(Crédits photo: © Gerhard Seybert - stock.adobe.com)

Vous projetez de faire des travaux de rénovation énergétique chez vous ? Toutes les régions ne sont pas logées à la même enseigne, et dans certaines d'entre elles trouver un artisan est particulièrement laborieux.

Dans certaines régions de France, trouver un artisan Reconnu garant de l'environnement (ou RGE) est mission quasi-impossible. C'est le cas de la Corse, de la Bretagne ou encore de la région PACA. Pour y faire réaliser des travaux de rénovation énergétique, mieux vaut s'armer de patience et de ténacité. Pourtant, les enjeux sont grands, tant pour les ménages propriétaires de leur résidence principale ou secondaire, que pour les investisseurs locatifs.

Bretagne, Corse et PACA : mais où sont les artisans RGE ?

Dans une récente étude, Heero by EP, acteur du financement des travaux de rénovation énergétique, s'est intéressé à la disponibilité des artisans Reconnus garants de l'environnement. Ce label, plus couramment abrégé RGE, est une condition sine qua non pour profiter de l' Eco-prêt à taux zéro (ou Eco-PTZ), qui permet de financer des travaux de rénovation énergétique sans avoir à payer d'intérêts, et du dispositif MaPrimeRenov', qui offre la possibilité de toucher des aides financières pour certains travaux.

Cette étude a permis de mettre en évidence que, en la matière, tous les Français ne sont pas logés à la même enseigne. Ce sont en particulier trois régions qui présentent un nombre particulièrement faible d'artisans RGE : la Corse, la Bretagne et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors que la moyenne nationale est de 5 % d'entreprises du bâtiment ayant le label RGE, la région PACA n'en compte que 1,3 %, et même seulement 0,7 % pour l'île de beauté.

À l'opposé, il est plus facile de trouver une entreprise RGE dans certaines régions. C'est le cas dans les Pays-de-Loire, avec une proportion qui grimpe à 7,6 % du secteur du bâtiment, ou encore en Bourgogne-Franche-Comté avec 7,4 %. Les propriétaires de biens se situant dans ces départements devraient donc avoir plus de facilité pour trouver l'artisan adéquat pour la réalisation de leurs travaux de rénovation énergétique.

Des disparités qui s'expliquent, mais qui restent problématiques

Lors de la réalisation de cette étude, l'entreprise Heero by EP a aussi calculé un Indice de tension artisanale (ITA), qui se veut le reflet de la difficulté à trouver un artisan RGE dans chaque région. Alors que la moyenne nationale est de 54 sur 100, celles des trois régions précitées, la Corse, la région PACA et la Bretagne explosent (respectivement 70, 69 et 60). La région Île-de-France n'est pas non plus épargnée. Alors que son ITA est de seulement 48 sur 100, de grandes différences entre la capitale intra-muros et les départements alentours se font sentir. En effet, l'ITA de Paris est de 77 sur 100.

Alors, comment expliquer de tels écarts ? Plusieurs facteurs jouent conjointement contre certaines régions. Ainsi, la région PACA et la Corse affichent une forte concentration de la population, associée à un parc de résidences secondaires important. Or, les résidences secondaires sont parfois vieillissantes et fortement consommatrices d'énergie, ce qui nécessite leur rénovation. Romain Villain, directeur général de Heero, ajoute également : "Et lorsque la région est également montagneuse comme la Corse ou une partie de la région PACA, s'ajoutent également les problématiques d'accessibilité aux chantiers".

Pourtant, les dispositifs tels que l'Eco-PTZ et MaPrimeRenov' sont de précieux atouts pour aider les particuliers à rénover leur habitation à moindre coût. L'amélioration de la performance énergétique des maisons et des appartements est particulièrement d'actualité, afin notamment de limiter la consommation et les dépenses d'énergie des ménages. Pour les propriétaires-bailleurs, il est même parfois impératif de faire réaliser de tels travaux pour continuer à proposer son logement à la location, en fonction de sa classification au DPE.