Réforme des retraites : quinqua, à quel âge pourrez-vous partir ?

Les quinquagénaires nés dans les années 60 seront les premiers concernés par la réforme des retraites, si elle est votée. Jusqu’à quel âge et jusqu’à quelle année devrez-vous patienter pour cesser votre activité professionnelle ? Le Revenu a fait le calcul.

Beaucoup de quinquagénaires - les personnes qui sont nés dans les années 60 - et qui voyaient se profiler, dans un horizon pas si lointain, leur départ à la retraite devront peut-être «rempiler» d’un ou deux ans, voire parfois de trois ans pour ceux qui sont nés en 1969.

Une hypothèse qui pourrait devenir réalité si la réforme des retraites - qui arrive début 2023 devant le Parlement - est votée. La semaine dernière, la Première Ministre Elisabeth Borne a en effet réaffirmé le principe d’un report progressif de l’âge légal à 65 ans qui commencerait à s’appliquer pour les personnes nées après le 1er juillet 1961. Par ailleurs, cet âge de départ serait augmenté par palier de quatre mois chaque année à compter de 2023.

À quel âge et en quelle année ?

En prenant en compte ces deux hypothèses, Le Revenu a fait le calcul pour savoir à quoi ressemblerait un calendrier de l’âge légal de départ pour les quinquagénaires nés dans les années 60.

Ainsi, si vous êtes né en 1962, vous pourrez liquider votre retraite au plus tôt à 62 ans et 8 mois, soit, selon votre jour de naissance dans l’année, entre le 1er septembre 2024 et le 30 août 2025.

Si vous êtes né en…