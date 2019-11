Réforme des retraites : près d'un Français sur deux y est opposé (Crédit photo: Fotolia)

La réforme des retraites lancée par Emmanuel Macron est loin de faire l'unanimité : près d'un Français sur deux s'y déclare opposé et plus d'un Français sur trois se dit prêt à se mobiliser contre la réforme dans les semaines à venir.

La réforme des retraites : les grands principes

Emmanuel Macron a lancé le vaste et ambitieux chantier de la réforme du système des retraites et a confié à Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire à la réforme des retraites, le soin de proposer une feuille de route. Celui-ci a remis son rapport au gouvernement au mois de juillet dernier.

La réforme des retraites consiste à créer un système universel dans lequel un euro cotisé donne les mêmes droits, quel que soit le montant où il a été versé et quel que soit le statut de celui qui a cotisé. Ainsi, un euro cotise? permettra d'acquérir le même nombre de points pour tous les salariés. Les points s'accumuleront tout au long de la carrière et seront transformés en retraite le moment venu.

Le système universel remplacera les 42 régimes de retraite actuels. Le financement par répartition sera conservé : les cotisations versées par les actifs financeront les pensions des retraités. Les assurés auront la liberté de partir en retraite a? 62 ans. Le système conservera un dispositif de « taux plein », assorti d'une décote et d'une surcote.

Près d'un Français sur deux est oppose? la réforme des retraites

Interrogés dans le cadre d'un sondage Elabe pour Les Echos, Radio Classique et l'Institut Montaigne, les Français se montrent peu convaincus par cette réforme. Une quasi majorité d'entre eux (47%) disent y être opposés et seulement 29% se déclarent favorables.

Près de 2 Français sur 3 soutiennent et approuvent la mobilisation sociale contre la réforme des retraites. Celle-ci est plus particulièrement approuvée les catégories sociales populaires (74%) et les salariés du secteur public (78%).

L'opposition a? ce projet de réforme est l'opinion la plus exprimée parmi les principales tranches d'âge d'actifs (48% chez les 25-34 ans, 58% chez les 35-49 ans et 52% chez les 50-64 ans). A contrario, la moitié (47%) des personnes âgées de 65 ans et plus soutiennent la réforme. Les jeunes se montrent plus indécis : les 18-24 ans sont partagés entre indécision (36% ni favorable, ni oppose?), opposition (35%) et soutien (27%) a? la réforme.

Politiquement, la réforme des retraites continue de cliver entre d'un côté les électeurs d'Emmanuel Macron et de François Fillon, qui sont respectivement 60% et 52% a? y être favorables, et d'un autre côté les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, de Benoît Hamon et de Marine Le Pen qui sont respectivement 75%, 62% et 67% a? y être opposés.

Plus d'un Français sur 3 se déclare prêt a? se mobiliser contre la réforme des retraites

37% des Français déclarent être prêts a? se mobiliser dans les semaines a? venir contre la réforme des retraites et deux tiers considèrent que la mobilisation contre la réforme prévue le 5 décembre sera le début d'un mouvement social de grande ampleur.