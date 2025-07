Comment préparer sa retraite avec les produits financiers ?

Les Français et la retraite (Crédits: Adobe Stock)

Bien préparer sa retraite, c'est avant tout une démarche proactive pour préserver son niveau de vie, faire face aux imprévus et profiter de cette nouvelle étape de vie. De l'évaluation de vos ressources à la sélection des bons produits financiers, découvrez les clés pour préparer votre retraite sereinement.

Anticiper sa retraite : un levier essentiel pour préserver son niveau de vie

Préparer sa retraite le plus tôt possible permet d'agir sur plusieurs leviers : mieux connaître ses droits, estimer l'âge optimal de départ en fonction du taux plein, prendre en compte ses futures dépenses liées à l'âge et mettre en place une stratégie d'épargne et d'investissement adaptée vous permettant de faire face à la baisse de vos revenus qui survient généralement à la retraite. En commençant tôt, l'effort d'épargne peut être étalé dans le temps, ce qui le rend plus facile à supporter.

Évaluer sa situation financière, personnelle et professionnelle : un point de départ important

Avant de choisir les bons produits financiers pour préparer votre retraite, il est indispensable de faire un état des lieux complet de votre situation actuelle. Vos revenus, vos charges, votre épargne existante, votre situation familiale ou encore votre projet professionnel sont autant de facteurs qui influencent votre situation présente, mais aussi vos besoins futurs. Cette évaluation vous permettra d'adapter vos efforts d'épargne, de mieux choisir vos supports d'investissement et d'anticiper les éventuels ajustements à prévoir.

Définir ses objectifs de vie à la retraite : une étape clé avant de choisir vos placements

Préparer sa retraite ne consiste pas uniquement à épargner et investir de manière automatique. C'est avant tout un projet de vie à construire en amont. Avant de choisir les bons produits financiers, vous devez prendre un moment pour réfléchir à ce que vous souhaitez réellement faire une fois à la retraite : voyager, soutenir vos proches, vous consacrer à une passion, déménager ou simplement maintenir votre niveau de vie actuel.

Cette réflexion vous permettra de donner un cap clair à votre stratégie d'épargne et d'investissement. En définissant vos priorités, vous saurez plus facilement combien épargner, sur quelle durée et quel niveau de risque accepter avec vos investissements pour atteindre vos objectifs.

Vos objectifs évolueront peut-être au fil du temps, mais les identifier dès aujourd'hui vous permettra de bâtir un plan de retraite cohérent, que vous ajusterez au fur et à mesure de votre parcours de vie.

Construire sa stratégie d'investissement en fonction de son profil : la clé d'une retraite bien préparée

Une stratégie d'investissement adaptée à votre profil doit tenir compte de votre tolérance au risque, de votre horizon de placement, de votre niveau de revenus, mais aussi de votre expérience en matière de placements financiers. Connaître son profil (prudent, équilibré ou dynamique) vous permettra de choisir les bons produits financiers et de répartir plus efficacement votre épargne. Vous augmenterez alors vos chances d'atteindre vos objectifs à la retraite.

Connaître les grandes catégories de produits financiers : une nécessité pour bien investir

Le Plan Épargne Retraite (PER) permet d'épargner progressivement avec une déductibilité des versements du revenu imposable. Principalement adapté aux profils dans les tranches hautes de l'impôt sur le revenu, il offre une sortie flexible en capital, en rente, ou les deux. En gestion pilotée, l'épargne est progressivement sécurisée à l'approche de la retraite.

Le Plan d'Épargne en Actions (PEA) s'adresse aux investisseurs ayant un horizon long terme pour investir dans les actions européennes tout en bénéficiant, après 5 ans, d'une fiscalité allégée sur les gains.

L'assurance-vie combine souplesse, disponibilité des fonds et fiscalité avantageuse au bout de 8 ans. Elle permet une sortie en capital ou en rente, et se révèle aussi intéressante pour la succession. Sa large gamme de supports (fonds en euros et unités de compte) permet une allocation personnalisée.

Enfin, l'immobilier reste une valeur refuge privilégiée par de nombreux Français. Qu'il s'agisse d'acheter sa résidence principale pour réduire ses charges à la retraite, d'investir en locatif ou d'acquérir en nue-propriété, l'immobilier contribue à générer des revenus complémentaires et à sécuriser son avenir.

Adapter son allocation à son profil et au temps qu'il reste avant la retraite : une approche efficace pour une préparation à la retraite en douceur

Une bonne préparation à la retraite passe aussi par une allocation d'actifs qui évolue, à la fois en fonction de votre profil d'investisseur, mais aussi de votre âge.

Lorsque vous êtes jeune avec un horizon de placement relativement long, il est pertinent de privilégier des supports plus dynamiques, comme les unités de compte dans un contrat d'assurance-vie ou un PER investi en actions. Ces placements, plus volatils à court terme, offrent un meilleur potentiel de rendement sur la durée.

À mesure que vous approchez de la retraite en revanche, il devient stratégique de réduire progressivement la part d'actifs risqués dans votre portefeuille pour sécuriser les gains accumulés. Des placements plus stables, comme les fonds en euros, les obligations ou les supports garantis, permettent alors de lisser les risques pour une meilleure transition vers la retraite.