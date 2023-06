Réforme des retraites : les petites pensions vont être revalorisées à la rentrée… mais pas toutes

Les personnes à la retraite depuis moins de dix ans verront le montant de leur pension augmenter dès la rentrée, d'en moyenne 70 euros. (wir_sind_klein / Pixabay)

En plus du report de l'âge légal de départ, la réforme des retraites prévoit une revalorisation de 1,8 million de petites pensions, à hauteur d'environ 70 euros en plus chaque mois. Cette augmentation de la pension se fera en deux étapes, dont l'une pourra prendre près d'un an.

Si la réforme des retraites crispe toujours autant la majorité des Français, certains seniors attendent avec impatience la revalorisation de leur pension. En effet, le gouvernement a promis d'augmenter la pension des 1,8 million de Français touchant une petite pension. Cependant, Renaud Villard, directeur général de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, a déclaré à Franceinfo , mercredi 31 mai, que tous ne pourraient pas en bénéficier dès le 1er septembre et que la revalorisation se fera en deux étapes.

Les personnes à la retraite depuis moins de dix ans verront le montant de leur pension augmenter dès la rentrée, d'en moyenne 70 euros. « Pour savoir s’ils rentrent dans le champ, il faut qu'ils regardent leurs bulletins de pension et qu'ils voient s'ils touchent le minimum contributif majoré. C'est une ligne qui est clairement indiquée » , a précisé Renaud Villard.

Deuxième vague à l'été 2024

Malheureusement, les personnes à la retraite depuis plus de dix ans devront se montrer bien plus patientes, puisque la revalorisation de leur pension pourra prendre jusqu'à un an. La raison ? La Caisse nationale d'assurance vieillesse possède des données « moins fines » sur leur compte. « Il faut qu'on reconstitue ces informations, précise le directeur. On est sur un horizon de versement plutôt à l'été 2024, avec une rétroactivité. »

Renaud Villard a également été interrogé sur l’examen du texte de la proposition du groupe Liot, qui souhaite abroger le relèvement de l'âge légal à 64 ans. Selon lui, cette date fixée au 8 juin 2023 ne « changera pas les règles du jeu au 1er septembre » et la réforme des retraites sera bien appliquée comme prévu. « Si elle devait être adoptée en première lecture à l'Assemblée, elle n'aurait aucun effet sur la réforme actuellement en vigueur » , a-t-il souligné.