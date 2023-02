Réforme des retraites : le rachat des trimestres est-il toujours intéressant ?

Avant de racheter des trimestres, réalisez un inventaire minutieux des trimestres déjà cotisés ou validés. (© G. Tronel)

Pour partir plus tôt avec une retraite à taux plein sans décote, il est possible de racheter des trimestres de cotisation. Mais avec le recul envisagé de l’âge de départ minimum de 62 à 64 ans, l'opération pourrait, dans certains cas, ne plus être utile. Explications.

Le débat sur la réforme des retraites s’est focalisé sur le recul de l’âge minimum de départ de deux ans, de 62 à 64 ans. Un autre paramètre est tout aussi important : l'âge de la retraite à taux plein, sans décote.

Il peut être intéressant de racheter des trimestres de cotisation pour arriver plus vite à la retraite à taux plein sans décote, c’est-à-dire au bout d’une durée de 169 à 172 trimestres validés ou cotisés, selon votre année de naissance.

Quel intérêt d’attendre le taux plein pour liquider sa retraite ?

Il est d’abord financier. En effet, aujourd’hui, chaque trimestre manquant vous fait perdre à vie 1,25% sur la base de calcul de votre retraite de base. Votre retraite complémentaire est, elle aussi, minorée selon un autre calcul.

Autre intérêt : «La retraite à taux plein permet aussi de cumuler emploi et retraite sans plafond, alors qu'il y a un plafond si vous liquidez votre retraite avant d’avoir atteint le taux plein», explique Marylin Vilardebo, fondatrice d’Origami & Co, cabinet conseil en retraite. Un conseil que suivent d’ailleurs bon nombre de professions libérales (médecins, avocats, etc.).

Le rachat de trimestres est une opération coûteuse, qui s’élève souvent à plusieurs milliers d’euros, même si on peut déduire cette dépense de ses impôts. Avant de vous