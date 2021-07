Redémarrage de la dynamique transactionnelle sur le marché des bureaux au 1er semestre 2021 (Cushman & Wakefield)

Cushman & Wakefield France a fait le point le 1er juillet dernier à l'occasion d'un webinar sur le marché des utilisateurs de bureaux en France au 1er semestre 2021 en dressant également des perspectives pour le second semestre 2021. 2 « points météo » ont ainsi été donnés sur la situation locative des bureaux : le premier sur la demande placée auprès des utilisateurs, le second sur l'offre immédiate disponible.

Le principal constat dressé par le spécialiste mondial des services dédiés à l'immobilier d'entreprise est un certain retour de l'optimisme du côté des utilisateurs, qui avaient été particulièrement frileux pendant toute l'année 2020. Ce changement d'attitude est bien sûr lié à la forte reprise économique enregistrée et à la fin du « 100% télétravail » permis par la généralisation de la vaccination. Selon Cushman & Wakefield, une certaine dynamique transactionnelle est réapparue au cours du 1er semestre 2021 sur la plupart des marchés tertiaires, avec une montée en puissance attendue sur la taille moyenne des actifs loués au 2nd semestre.

Les grands marchés traditionnels comme l'Île-de-France et l'agglomération lyonnaise, plus exposés aux grands comptes qui s'avèrent moins réactifs dans cette phase de transition, enregistrent un redémarrage moins rapide. Cushman & Wakefield note aussi un appétit renouvelé pour les actifs les plus centraux sur la plupart des marchés régionaux.

« Notre première estimation de la demande placée de bureaux au 1er semestre 2021 montre indéniablement les signes d'une reprise» analyse Magali Marton, Directrice des Etudes de Cushman & Wakefield. « L'activité transactionnelle est plus dynamique en nombre de signatures et le retour des grandes entreprises sur le terrain immobilier va booster les volumes au second semestre. Au-delà de cet aspect quantitatif, on note des évolutions dans l'expression de la demande des utilisateurs qui doivent désormais revisiter leur projet immobilier à l'aune des nouvelles attentes de leurs collaborateurs : qualité des surfaces, flexibilité de leurs usages, sécurité sanitaire, bien-être et centralité des localisations sont autant de critères qui président aux choix de nouveaux locaux ».

« L'optimisme est de retour sur le marché des bureaux en France comme le montre notre analyse de l'activité transactionnelle du 1er semestre 2021 ; il faut bien sûr rester prudent mais force est de constater que les entreprises reviennent sur leur terrain de l'immobilier avec des projets et de nouvelles attentes dans ce monde post Covid. La reprise du marché va se confirmer au 2nd semestre de façon plus ou moins rapide, selon la structure du tissu économique régional. C'est de bon augure pour l'écoulement de l'offre qui a plus ou moins augmenté selon les métropoles considérées ; l'intensité de la reprise va conditionner l'évolution de l'offre, et par ricochet celles des valeurs locatives qui ont mieux résisté qu'anticipé sur les marchés régionaux » complète Ludovic Delaisse, Directeur Général et Head of Agency Office & Industrial de Cushman & Wakefield.