« Recherche logement étudiant pour ma fille » : un agriculteur colle une annonce sur ses pots de yaourt

Un père de famille a eu une idée insolite pour dénicher un logement parisien pour sa fille. (illustration) (Free-Photos / Pixabay)

Il fallait y penser. Éric, un agriculteur de Saint-Jean-d'Elle (Manche), a trouvé une méthode originale pour aider sa fille Juliette à trouver un logement étudiant à Paris. Faute de temps pour l'accompagner dans ses recherches, il a décidé d'utiliser… les pots de yaourt qu'il commercialise dans la région parisienne, rapporte France Bleu Cotentin jeudi 8 août 2024. Sur ces étiquettes, on peut ainsi lire : « Recherche logement étudiant pour ma fille Juliette qui quitte sa Normandie. »

À sa grande surprise, l'initiative a rencontré un vif succès. L’éleveur a reçu de nombreux appels et messages de personnes prêtes à l'aider. « On trouve encore des bonnes gens, ça fait vraiment plaisir » , a-t-il déclaré à BFM Immo . Et de plaisanter auprès de France Bleu : « J'ai des copains qui me demandent de laisser mon annonce parce qu'ils sont aussi en recherche. Je crois que je vais devenir agent immobilier » . Il s’est ainsi réjoui de cette « chaîne de solidarité » . Sa fille a ainsi pu trouver un logement pour la rentrée.

Les difficultés du métier d’agriculteur

Cependant, pour l’agriculteur de 53 ans, cette histoire met en exergue les difficultés du métier. « En 2024, la moitié de la société parle de faire du télétravail, de la semaine à quatre jours. Mais nous, on travaille sept jours sur sept et on n'arrive pas à se dégager du temps pour sa famille, ses enfants » , s’est-il désolé.

Et de relativiser : « L'annonce peut paraître marrante, mais sur le fond, c'est quand même triste que le métier d'agriculteur ne dégage pas plus de temps que ça. » Désormais, le père de famille envisage la transmission de son exploitation de 90 hectares, d'autant plus que ses enfants ne souhaitent pas reprendre la ferme.