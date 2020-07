Recettes records pour les ventes immobilières de l'État en 2019

Selon le rapport officiel de la Direction de l'immobilier de l'État, les cessions ont rapporté 625 millions d'euros l'an dernier contre 240 millions en 2018.

Les années se suivent et ne se ressemblent pas en matière de cessions du patrimoine immobilier de l'État. Alors que 2018 avait été particulièrement faible avec seulement 240 millions d'euros de ventes(pour une moyenne sur le long terme de 460 millions d'euros), l'année 2019 a permis d'établir un nouveau record, à 625 millions d'euros (pour 613 millions d'euros de recettes). Et pourtant, la Direction de l'immobilier de l'État prévient que le produit de ces ventes devrait s'amenuiser régulièrement. En effet, depuis janvier 2013, le stock de biens à vendre à fondu de 20% et les biens les plus «liquides» ont été vendus en premier. Restent donc des ventes plus complexes.

Il n'en reste pas moins que 2019 a été un cru exceptionnel tiré vers le haut par trois ventes particulièrement rémunératrices. La principale: la cession de la deuxième partie de l'îlot Saint-Germain appartenant au ministère de la Défense (après la cession de la partie «sociale» de cet îlot en 2018) pèse près de 59% du total annuel. Les deux autres grosses ventes de l'année sont celle de l'hôtel de Seignelay (7e arrondissement de Paris), un monument historique qui accueillait le ministère de l'industrie et du Commerce, cédé par appel d'offres en février 2019 et celle de l'École normale supérieure de Cachan (Val-de-Marne). Cet établissement d'enseignement et de recherche rejoint le plateau de Saclay, l'établissement public foncier d'Île-de-France et la ville de Cachan qui ont racheté l'ancien site se chargeront de sa reconversion. Ces deux autres ventes représentent quant à elles 15% du total annuel.

Année record, 2019 est aussi un millésime particulièrement déséquilibré. L'Île-de-France s'arroge à elle seule 81% du produit total des cessions alors que seuls 14% du nombre total des biens vendus se trouvaient dans cette région. En valeur, la vente de bureaux représente les trois quarts du total devant les locaux d'activités (13%) et les terrains (5%). Les infrastructures et les logements ne pèsent respectivement que 3% et 4%. Quant aux ministères étant à l'origine des plus grosses ventes: la Défense mène de très loin (65%) devant l'Économie (10%), l'Enseignement supérieur (8,7%) et l'Écologie (7,4%).