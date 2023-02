Raymond Soubie : réforme des retraites «Le gouvernement a les moyens de tenir s’il le veut»

Raymond Soubie, président du groupe de conseil Alixio. (© DR)

Raymond Soubie, président du groupe de conseil Alixio, a accordé un entretien au Revenu, il nous explique pour réforme des retraites est nécessaire.

Raymond Soubie a été directeur adjoint au cabinet du ministre des Affaires sociales, de 1969 à 1972, puis conseiller pour les affaires sociales et culturelles des Premiers ministres Jacques Chirac (1974-1976) et Raymond Barre (1976-1981). Il a été conseiller social à l’Élysée sous Nicolas Sarkozy, entre 2007 et 2010, où il a notamment conduit la réforme des retraites faisant passer l’âge de départ de 60 à 62 ans.

Est-ce que la réforme des retraites, avec son report de l’âge de départ à 64 ans et l’allongement de la durée de cotisations à 43 annuités, est indispensable ?

Raymond Soubie : C’est une réforme nécessaire. Elle s’inscrit dans la lignée d’une série de réformes initiée en 1993 avec Édouard Balladur et qui toutes ont eu pour effet d’allonger la durée de cotisations, comme ce fut le cas avec les réformes Balladur, François Fillon en 2004 et Agnès Touraine en 2014 et/ou de repousser l’âge de départ, comme avec la réforme Nicolas Sarkozy en 2010 et celle d’aujourd’hui.

Toutes ces réformes étaient justifiées pour une raison simple, c’est que nous entrons dans une période de déséquilibre démographique. Il y a de moins en moins d’entrants dans la vie active et toujours plus de sortants. Or, dans la mesure où ce sont les actifs cotisants qui financent les pensions des retraités, les régimes sont menacés.

Tous les pays européens sont