Quid de MaPrimRénov' pour 2025 ?

Pour rappel, qu’est-ce que MaPrimRénov' ?

MaPrimeRénov' est une aide financière destinée à inciter les ménages à procéder à une rénovation énergétique de leur logement. Cette mesure, portée par l’Agence nationale de l'habitat (Anah) a succédé au Crédit d'Impôt pour la Transition Énergétique (CITE) et aux aides « Habiter Mieux Agilité ». L’octroi de l’aide est soumis à différents critères d'éligibilité... Tout d’abord, le ménage demandeur doit être propriétaire du bien à rénover, et ce dernier doit être sa résidence principale. Par ailleurs, les travaux doivent impérativement avoir pour objectif l’amélioration de l’efficacité énergétique du logement (ex : isolation, remplacement d’une chaudière, installation de panneaux solaires, etc.).

Comment se décline le dispositif MaPrimRénov' ?

Il existe trois types d'aides, correspondant à des revenus fiscaux de référence (RFR) spécifiques. Chaque format possède des plafonds de financement et des conditions d’accès qui lui sont propres... MaPrimeRénov’, est ainsi réservé aux ménages ayant un RFR inférieur à 30 000 €. MaPrimeRénov’ Plus, concerne les ménages ayant un RFR supérieur à 30 000 €, et inférieur à 45 000 €. MaPrimeRénov’ Énergie, enfin, s’adresse aux ménages ayant un RFR supérieur à 45 000 €. Par ailleurs, et quel que soit le RPR du ménage, il existe deux types de « parcours » : Le « Parcours par geste » qui soutient la réalisation de travaux spécifiques et ciblés (Isolation de combles, remplacement de fenêtres, installation d'une chaudière, etc.). Aucun audit énergétique n’est obligatoire avant de lancer les travaux. Le « Parcours accompagné », pour sa part, a été conçu pour aider à financer des rénovations d'ampleur (isolation de plusieurs parties du logement tels que la toiture, les murs, les sols, remplacement de systèmes de chauffage, etc.) permettant d’améliorer significativement la performance énergétique du logement. Un audit énergétique est donc prévu, avant, et après les travaux. De plus, un accompagnateur suit le ménage et le guide, au cours des différentes étapes.

Qu’est ce qui va changer au 1er janvier 2025 ?

En 2024, le financement via le « Parcours accompagné » pouvait atteindre jusqu'à 90 % des coûts pour les ménages aux revenus modestes, et 30% - voire 35% en cas de rénovations très ambitieuses - pour les plus aisés. Ce sont ces derniers qui sont concernés par le coup de rabot prévu pour 2025... Ainsi, si l’audit démontre que les travaux réalisés permettent de faire sauter le logement de deux classes de DPE (diagnostic de performance énergétique), la prise en charge par l’Etat passera de 30% à 10% du montant hors taxes de travaux. Si le gain est de quatre classes, le taux diminue de 35% à 20%.