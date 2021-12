Qui peut décrocher un crédit immobilier à moins de 1 % ?

Peut-on encore emprunter sous la barre des 1% ? ( Crédits: © nastia1983 - stock.adobe.com)

Sans surprise, l'année 2021 a permis de maintenir d'excellentes conditions d'emprunt en faveur des futurs propriétaires. Pourtant, obtenir un crédit immobilier à moins de 1 % n'est pas donné à tout le monde...

Par MoneyVox,

En matière de prêt immobilier, tous les emprunteurs ne sont pas lotis à la même enseigne. C'est le constat qui est dressé par plusieurs experts du milieu bancaire. Quand certains peuvent obtenir des crédits à moins de 1 %, d'autres doivent se contenter de taux bien plus élevés. Quels sont les profils qui profitent des conditions les plus favorables ?

Des taux au plus bas depuis des mois

Depuis plusieurs années, les taux d'intérêt des crédits immobiliers n'ont de cesse de baisser. Pour comparaison, le taux moyen des emprunts souscrits en 2021 est de 1,06 % selon les données publiées par Crédit Logement CSA en décembre, contre 2,25 % en octobre 2015. Mais il ne s'agit ici que d'une moyenne globale, toutes durées confondues.

Dans la réalité, les taux d'intérêt moyens changent en fonction de la durée du crédit. En effet, le niveau de risque pour l'établissement prêteur augmente avec la durée de remboursement. Ainsi, plus le crédit est long, plus le taux est élevé. Emprunter à moins de 1 % est ainsi bien plus aisé sur 15 ans : le taux moyen est sur cette durée d'emprunt de 0,86 %... alors que la moyenne passe à 1,13 % sur 25 ans.

Qui peut emprunter à moins de 1 % ?

Tout le monde ne peut prétendre à un taux inférieur à 1 %, comme le confirment les données fournies par le courtier Meilleurtaux : actuellement, il faut justifier de revenus nets, avant prélèvement à la source, supérieurs à 5 000 euros par mois pour un couple en province, et même de ressources supérieures à 8 000 euros en Ile-de-France. Une tendance également confirmée par les analyses du courtier Pretto : dans sa dernière étude, ce dernier affirme qu'avec des revenus inférieurs à 40 000 euros par an, le taux offert par les banques est de 1,20% contre 0,90% avec des ressources annuelles supérieures à 80 000 euros.

Au-delà des revenus des emprunteurs, d'autres éléments pèsent dans la balance pour obtenir un prêt immobilier à moins de 1 %. Le niveau de concurrence entre les établissements diffère en fonction des régions et des départements, et a une grande influence sur les taux accordés. En région parisienne, par exemple, les banques se disputent férocement les meilleurs profils, leur permettant d'obtenir des taux encore plus faibles.

Enfin, l'épargne détenue par les ménages a aussi son rôle à jouer auprès des banques. En premier lieu, le niveau d'apport fait partie des critères déterminants dans la décision d'octroi d'un crédit. En effet, les établissements apprécient que les frais annexes (notaire, frais de dossier, garanties…) soient couverts par l'apport des emprunteurs, soit environ 10 % du projet immobilier payé grâce à son épargne. Et s'il reste de l'épargne aux emprunteurs après l'achat, c'est un argument de plus pour faire baisse le taux d'emprunt ! Cette somme restante après avoir emprunter, appelée « épargne résiduelle » pèse aussi lourd, lors de la négociation, que la souscription d'autres produits et services (assurance habitation ou auto, télésurveillance, téléphonie mobile, etc.).