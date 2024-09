Quels types de gestion choisir pour son assurance vie ?

Assurance-vie et idées reçues (Crédits: Adobe Stock)

L'assurance vie est le placement préféré des Français. À fin mai 2024, l'encours a atteint 1 971 milliards d'euros selon France Assureurs, en hausse de +4,2 % sur un an. Et l'encours de cette enveloppe pourrait bien dépasser les 2 000 milliards d'euros en 2024. C'est dire le succès de ce placement qui séduit les Français désireux de valoriser un capital sur le moyen long terme.

L'assurance vie est notamment plébiscité pour la possibilité d'investir à la fois en fonds euros garanti en capital et sur les marchés financiers via des supports en unités de compte, plus risqués mais aussi potentiellement plus rémunérateurs. Comment alors choisir la répartition entre fonds euros et UC ? Quelles unités de compte choisir ? Comment réaliser ses arbitrages ? La gestion de son contrat d'assurance-vie peut vite tourner au casse-tête si l'on maîtrise mal son sujet ou que l'on a peu de temps à consacrer à ses investissements. Heureusement, il existe différents types de gestion, qui vous permettront de tirer profit de cette enveloppe.

Quels sont les différents types de gestion d'un contrat d'assurance vie ? Comment choisir le type de gestion idéal selon son profil ? Retrouvez dans cet article toutes nos explications.

La gestion libre de l'assurance vie pour les investisseurs expérimentés

Le premier type de gestion de l'assurance-vie, le plus répandu et souvent proposé par défaut, c'est la gestion libre. Cela signifie que c'est vous qui décidez de la répartition entre fonds euros et unités de comptes et que vous choisissez vous-même toutes les UC sur lesquelles vous voulez vous positionner à l'ouverture du contrat et au cours de la vie du contrat. Vous devrez donc tenir compte de votre profil de risque, de votre horizon d'investissement, de votre objectif d'investissement et des circonstances de marché pour gérer votre allocation d'actifs, c'est-à-dire sélectionner les actifs les plus opportuns à l'ouverture du contrat et ensuite réaliser les arbitrages nécessaires (revente de titres et rachat d'autres titres).

Ce mode de gestion s'adresse bien sûr à ceux qui sont déjà familier des marchés financiers et qui connaissent les règles essentielles de money management. Vous devrez en outre connaître les différentes classes d'actifs et l'ensemble des produits financiers proposés : actions, ETF, SCI, SCPI, OPCVM gérés activement, etc. Vous devrez en plus bien évidemment disposer d'un peu de temps pour gérer vos investissements puisque les circonstances de marché comme l'échéance du placement qui se rapproche doivent vous inciter à revoir votre allocation d'actifs. C'est le mode de gestion, le plus souple, le plus flexible, mais aussi le plus risqué si vous n'êtes pas très à l'aise sur les marchés financiers. À noter : ce type de gestion n'est pas accompagné de frais supplémentaires.

La gestion sous mandat de l'assurance vie pour du sur-mesure

Il est aussi possible d'opter pour une gestion sous mandat ou gestion déléguée. Dans ce cas, les avoirs détenus sur votre contrat d'assurance-vie sont délégués à un professionnel chargé de l'allocation à la souscription du contrat mais aussi de la réalisation des arbitrages qui s'imposent au cours de la vie du contrat, tout en tenant compte de votre profil d'investisseur. Il est donc important au préalable de bien définir votre profil de risque et vos objectif et horizon d'investissement avec votre gestionnaire.

La gestion sous mandat est l'option à privilégier pour ceux qui veulent dynamiser leur épargne sans avoir à y penser. Attention tout de même, ce type de gestion comporte des frais additionnels qui peuvent avoir un impact non négligeable sur le rendement du placement. Il est en outre peu souvent proposé par les distributeurs d'assurance vie.

La gestion profilée pour du semi-mesure à frais réduits

Les investisseurs qui ne souhaitent pas gérer eux-mêmes leur contrat pourront aussi se tourner vers la gestion profilée. Dans ce cas, vous remplissez un questionnaire au moment de l'ouverture du contrat, qui vous permet de définir votre profil. Les questions portent sur votre profil de risque mais aussi votre horizon d'investissement et votre objectif d'investissement. 3 à 4 profils existent généralement. Il s'agit, du plus averse au moins averse au risque, des profils suivants : prudent, équilibré, dynamique, offensif. Les gestionnaires opèrent la sélection d'actifs et les arbitrages en fonction des circonstances de marché pour chacun des profils. Mais tous les investisseurs disposant du même profil sont investis sur les mêmes actifs.

Il s'agit d'une solution avantageuse pour investir en assurance vie et valoriser son capital dans la durée sans avoir à s'en soucier. De plus, ce type de gestion est très fréquemment proposé par les distributeurs d'assurance-vie, notamment les acteurs en ligne. Les frais supplémentaires sont généralement moindres que pour la gestion sous mandat et sont parfois mêmes inexistants.

La gestion conseillée pour les connaisseurs qui n'ont pas le temps

Enfin, la gestion conseillée, beaucoup moins répandue et souvent réservée à des contrats avec un minimum d'encours assez élevé, consiste à bénéficier des conseils d'un conseiller en investissement financier qui, selon votre profil et les circonstances de marché vous proposent une allocation d'actifs que vous êtes en droit de suivre ou non. Ce type de gestion au croisement entre la gestion libre et la gestion sous mandat donne beaucoup de liberté à l'investisseur qui dispose tout de même des recommandations de professionnels qu'il est libre d'exécuter ou non selon ses propres convictions.

Ce type de gestion est la solution idéale pour les investisseurs avertis qui ne disposent pas de beaucoup de temps pour gérer leur contrat mais souhaitent quand même participer à la gestion de leurs investissements.