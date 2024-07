Unités de compte ou fonds euros : que choisir ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

L'assurance vie est un placement chouchou des Français qui apprécient sa versatilité et ses avantages fiscaux. Il est bien sûr connu et apprécié pour son fonds euros mais les unités de compte (UC) tendent à rattraper leur retard avec une collecte croissante depuis déjà quelques années. Les taux élevés peuvent-ils inverser la tendance et amener les investisseurs à privilégier de nouveau le fonds euros ?

Retrouvez dans cet article les avantages et inconvénients du fonds euros et des unités de compte et nos explications pour déterminer quels supports privilégier pour investir avec une assurance vie : fonds euros ou UC ?

Fonds euros : quels sont les avantages et les inconvénients de la poche sécurisée ?

Le fonds euros est garanti en capital

Le fonds euros est un placement majoritairement investi en obligations. Il s'agit d'une enveloppe garantie en capital qui permet de récupérer intactes les sommes détenues à tout moment, dans la limite d'un délai variable selon les assureurs, allant de quelques jours à quelques semaines. Plusieurs types de fonds euros alternatifs ont vu le jour ces dernières années, qui figurent dans l'offre des assureurs aux côtés des fonds euros classiques. On peut notamment citer les fonds euros immobiliers qui comportent une dose d'actifs immobiliers, ou encore les fonds euros dynamiques qui sont également investis sur les marchés actions. Notez que les fonds euros croissance, en échange d'une performance accrue, peuvent comporter une durée de blocage des fonds. Certains fonds euros investis en partie sur les marchés financiers peuvent aussi afficher une garantie partielle du capital. Mais retenez que dans l'ensemble, le fonds euros est l'enveloppe sécurisée de l'assurance vie et que, en échange d'un rendement relativement faible, vous bénéficiez d'une garantie du capital.

Le fonds euros délivre un rendement plus attractif actuellement

Le rendement du fonds euros tend cependant à croître. Le contexte de taux élevé lui est particulièrement favorable. Ainsi, après une baisse continue du début des années 2000 jusqu'en 2020 (le rendement moyen du fonds euros passant de 5,3 % à 1,3 %), le rendement du fonds euros s'est stabilisé à 1,3 % en 2020 et 2021, avant de renouer avec la croissance (1,8 % en 2022 et 2,5 % en 2023). Le rendement devrait encore être en hausse en 2024. De plus, de nombreux assureurs proposent des taux boostés dès lors qu'un montant minimal est placé sur le fonds euros quand d'autres dopent la performance du fonds euros quand une proportion significative des sommes placées sur le contrat sont investies en unités de compte. Malgré tout, le fonds euros offre un rendement potentiel bien inférieur à ce que peuvent rapporter les unités de compte.

Unités de compte : quels sont les atouts et les limites des unités de compte ?

Les unités de comptes permettent une diversification sur les marchés financiers avec un potentiel de rendement élevé

Les supports en unités de compte permettent d'investir sur l'ensemble des marchés financiers. Vous pourrez ainsi investir sur le marché obligataire via des OPCVM, mais aussi sur le marché actions via des titres vifs, des OPCVM et des ETF, ainsi que sur le marché immobilier via des SCPI, des SCI ou encore des OPCI. Il est même possible d'investir en private equity via des fonds d'investissement.

Le rendement potentiel du marché actions est très élevé : plus de 10 % de rendement moyen annualisé pour le MSCI World depuis sa création par exemple. Le rendement moyen du capital investissement en France se situe également au-dessus des 10 % selon France Invest (14,2 % sur 10 ans). Quant au marché immobilier, aujourd'hui frappé par une crise, qui peut d'ailleurs constituer un point d'entrée favorable, il est très attractif sur le très long terme. Selon l'étude 2023 de l'Institut de l'Epargne Immobilière et Foncière intitulée 40 ans de performance comparée 1983-2023 Édition 2024, sur 30 ans, le logement et les foncières devancent les actions avec ses TRI respectifs de 9,3 %, 8,2 % et 7,7 %.

On voit bien que le potentiel de rendement des investissements sur les marchés financiers est tout simplement considérable, particulièrement sur le long terme, tant pour l'immobilier que pour les marchés actions.

Les unités de compte sont risquées et sujettes à des fluctuations et peuvent comporter des frais élevés

Le corollaire du rendement élevé des supports en unités de compte, c'est le risque qui pèse sur ces UC. Comme on l'a expliqué, elles ne sont pas garanties en capital et leur valeur fluctue à la hausse comme à la baisse, suivant les cours du marché. L'assureur, sur les supports en unités de compte, s'engage sur leur nombre, pas sûr leur valeur. Ainsi, les marchés boursiers ont enregistré une croissance impressionnante à la fin de l'année 2023, ce qui s'est traduit par une hausse importante des UC investies sur ce marché. Mais en 2023, le marché immobilier compte tenu des taux élevés a connu une crise, ce qui a eu une incidence sur la valeur de certaines SCPI détenues via des supports en unités de compte.

Notez aussi que les unités de compte comportent des frais de gestion qui servent à rémunérer l'assureur, et des frais de gestion internes aux unités de compte, qui intègrent la rémunération du gérant d'actif pour la gestion du support financier dont il a la charge. Ces frais sont très variables selon le type d'actifs. Ainsi, les ETF afficheront des frais très raisonnables quand les frais de gestion des SCPI et des OPCVM seront bien plus conséquents.

Fonds euros et unités de compte : comment les associer pour construire un placement équilibré ?

Fonds euros et unités de compte : deux supports complémentaires

Le fonds euros et les supports en unités de compte, deux poches d'investissement très différentes qu'il est possible de détenir sur une même enveloppe, sont très complémentaires. Plutôt que de les opposer, l'investisseur aurait tout intérêt à les associer pour bénéficier de leurs atouts : un fonds euros garanti en capital mais faiblement rémunérateur, des unités de compte risquées mais potentiellement très rémunératrices, le tout dans un cadre fiscal avantageux.

Fonds euros et unités de compte : un équilibre à trouver selon son projet, son horizon et son profil de risque

La répartition de ses avoirs entre fonds euros et unités de compte est à déterminer en fonction de son profil de risque, mais aussi et surtout en fonction de son horizon d'investissement et de son projet. Plus l'on est averse au risque et plus l'horizon d'investissement est proche, plus le fonds euros sera pertinent. À l'inverse, moins l'on est averse au risque et plus l'on dispose de temps, plus l'investissement en UC sera pertinent. Il est aussi bien sûr possible au cours de la vie du placement de modifier la répartition entre fonds euros et unités de compte. Cela est même recommandé. On sécurisera alors ses gains en transférant progressivement ses avoirs vers le fonds euros au fur et à mesure que l'échéance du placement approche, comme par exemple la retraite.