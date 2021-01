Quels sont les frais prélevés sur une SCPI ?

Les frais prélevés par une SCPI figurent dans les statuts et dans les documents d'information remis à l'investisseur au moment de la souscription (Crédit photo: 123RF)

La vocation d'une SCPI est de constituer un patrimoine immobilier et de l'exploiter. Ces services ont un coût qui est refacturé aux associés. Quelle est la nature et le montant de ces frais ?

Les SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) ont vocation à collecter des fonds auprès des épargnants, qu'elles utilisent pour acquérir des biens immobiliers et constituer ainsi un patrimoine immobilier. Les épargnants ou associés, détiennent des parts de la SCPI et donc de ce patrimoine. Les SCPI s'occupent également de l'exploitation et de la gestion de ce parc immobilier : mise en location, encaissement des loyers, travaux, gestion administrative ... Elles reversent ensuite les loyers nets de frais ou dividendes aux associés, au prorata des parts détenues.

Bien entendu, tous ces services qui nécessitent du temps et une certaine compétence, ont un coût qui est refacturé à travers les différents frais prélevés sur les fonds collectés et les loyers. Quelle est la nature de ces frais et combien paye l'épargnant qui acquiert des parts de SCPI ?

Les frais prélevés par une SCPI figurent dans les statuts et dans les documents d'information remis à l'investisseur au moment de la souscription. Ils sont également repris dans les reporting trimestriels de chaque SCPI. Ils peuvent être modifiés par décision de l'Assemblée Générale à laquelle les associés possèdent un droit de vote.

Les frais prélevés par la SCPI sont de deux types : les frais de souscription et les frais de gestion.

Les frais de souscriptions

Les frais de souscription sont prélevés une seule fois à l'entrée. Ils permettent de rémunérer le distributeur, de financer la recherche de fonds et de biens immobiliers. Ces frais sont à peu près du même niveau que celui des « frais de notaire » dans le cadre de l'achat d'un bien immobilier d'habitation. Pour une SCPI de rendement, ils varient généralement entre 7% et 12% du montant investi et sont déjà compris dans le prix de la part. C'est donc lorsqu'il revend ses parts que l'épargnant voit réellement l'impact de ces frais. Pour les SCPI à capital variable, les frais sont en effet déduits du prix de retrait de la part. Plus la SCPI se sera valorisée, plus le prix de retrait sera élevé et les frais amortis. C'est pour cette raison qu'il est recommandé aux épargants de conserver leurs parts de SCPI au moins 8 ans.

Les frais de gestion

Les frais de gestion sont prélevés directement sur les loyers encaissés par la SCPI, avant de verser les dividendes trimestriels aux associés. Ces frais sont donc invisibles pour les épargnants. Ils permettent de financer la gestion administrative et locative du parc immobilier et le fonctionnement de la SCPI. Ils varient généralement entre 7% et 18% des loyers, avec une moyenne autour de 11%. Ainsi, plus le montant des loyers encaissés sera élevé, plus le montant des frais de gestion sera important, un système de rémunération qui incite la SCPI à trouver des locataires pour ses biens ...

Des SCPI sans frais de souscription

Récemment, de nouvelles SCPI sont apparues, modifiant le modèle économique classique en proposant des frais de souscription très faibles (3%) voire nuls, à l'image de la SCPI Altixia Commerces ou de la SCPI Neo (Novaxia Investissement). Toutefois, il n'y a pas de miracle, car, en contrepartie, les frais de gestion sont beaucoup plus élevés que la moyenne (18%).