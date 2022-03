Quels sont les candidats à la présidentielle qui souhaitent supprimer la redevance TV ?

(Crédits: © herreneck - stock.adobe.com)

Après la suppression progressive de la taxe d'habitation, ce pourrait être au tour de la redevance audiovisuelle de disparaître du paysage fiscal. Voici la liste des candidats à l'élection présidentielle qui l'envisagent.

Par MoneyVox,

Le pouvoir d'achat : voici l'un des sujets les plus débattus et repris par les différents candidats à l'élection présidentielle, en lien avec les préoccupations des Français et la hausse exponentielle des prix des énergies. Parmi les mesures envisagées, celle de la suppression de la redevance télé fait bonne figure. Plusieurs candidats à l'élection présidentielle en sont d'ailleurs de fervents défenseurs, et souhaitent faire disparaître cet impôt s'ils sont élus. Qui sont-ils et comment veulent-ils financer les chaînes publiques ?

À quoi sert la contribution à l'audiovisuel public ?

Tous les foyers fiscaux équipés d'un téléviseur, ou d'un dispositif assimilé, sont redevables de la contribution à l'audiovisuel public. Aussi appelée "redevance télé", cette taxe, dont le montant est déterminé par le Parlement, est de 138 euros par an en France métropolitaine, et de 88 euros dans un département d'outre-mer. Réclamé en même temps que la taxe d'habitation durant l'automne, le paiement de cet impôt est remis en question depuis plusieurs années. Qui plus est, certaines exceptions posent question, notamment celle des ordinateurs, des tablettes et des smartphones, qui permettent pourtant de regarder la télévision via internet, mais qui sont exonérés de redevance TV.

Mais à quoi sert réellement la contribution à l'audiovisuel public ? Les sommes collectées par le Trésor public grâce à la redevance télé permettent de financer les chaînes publiques, notamment France Télévisions (France 2, France 3, France 4…), Arte-France, RFO et RFI, mais aussi les stations de radio publiques du groupe Radio-France ainsi que l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, qui conserve les archives du monde de l'audiovisuel.

Qui veut supprimer la redevance télé ?

À moins d'un mois de l'élection présidentielle, tous les candidats bataillent sur le sujet du pouvoir d'achat pour séduire les Français et attirer les électeurs. Les propositions en ce sens sont nombreuses, mais certaines font davantage parler d'elles. C'est le cas de la suppression de la contribution à l'audiovisuel public. Le président Macron l'a d'ailleurs lui-même fait figurer dans son programme, et défend ardemment cette position : pour lui, cette suppression est "cohérente avec la suppression de la taxe d'habitation". Ce sont déjà 80 % des Français qui ne paient plus cette taxe, et 100 % dès 2023. Avec la suppression de la redevance télé, ce seraient ainsi 3,2 milliards d'euros de pouvoir d'achat redonnés aux Français par an.

D'autres candidats à l'élection présidentielle se sont déclarés favorables à la suppression de la redevance télé. C'est notamment le cas de Valérie Pécresse, de Marine Le Pen ainsi que d'Eric Zemmour. Interrogé à ce propos, le polémiste a d'ailleurs avancé sa solution pour faire face au manque de financement pour les chaînes publiques : le candidat souhaite privatiser la plupart des chaînes publiques. Pour Emmanuel Macron, la solution est différente, et passe par l'adoption d'un budget permettant le financement de toutes les chaînes et stations publiques actuelles, sans passer par la case privatisation.