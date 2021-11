Quels placements pour réduire ses impôts ?

C'est la dernière ligne droite pour profiter des dispositifs de défiscalisation avant la fin de l'année ( Crédits: 123RF)

C'est la dernière ligne droite pour réduire votre impôt sur les revenus 2021. Quels sont les placements qui peuvent vous faire bénéficier d'une réduction d'impôt ?

Faire un don à une association

Faire un don à une association ou un organisme d‘intérêt général ouvre droit à une réduction d'impôt correspondant à 66 % des sommes versées, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

La réduction grimpe à 75 % pour les dons aux organismes d'aide aux personnes en difficulté (repas, soins, logement) ou à une association d'assistance aux victimes de violences domestiques, pour la partie du don inférieure ou égale à 1.000 euros. Au-delà de cette limite, la réduction est de 66 % du montant donné.

La partie des dons effectuée en 2021 qui dépasse 20 % des revenus imposables est reportable sur les cinq années suivantes.

Les dons effectués au profit d'associations cultuelles et de bienfaisance ou d'établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle consentis entre le 2 juin et le 31 décembre 2021 ouvrent droit à une réduction au taux de 75 % dans limite de 554 euros de versements.

Épargner pour sa retraite

Le Plan épargne retraite (PER) individuel permet de se constituer un capital ou un complément de revenu en vue de la retraite. L'épargne y reste bloquée jusqu'au départ à la retraite, sauf dans les cas de déblocage anticipés prévu par la loi (comme l'achat de la résidence principale par exemple). En contrepartie les sommes versées sur le PER individuel ouvrent droit à un avantage fiscal : les sommes versées sont déductibles des revenus dans la limite de 10 % des revenus imposables 2020 et de 32.908 euros ou, si cela est plus favorable, dans la limite 4.113 euros.

Pour les travailleurs indépendants, les versements sont déductibles du bénéfice imposable, dans la limite de 10 % du bénéfice imposable et de 32.908 euros, auxquels s'ajoutent 15 % de la fraction du bénéfice imposable comprise entre un et huit PASS 2020, soit 43.192 euros. Au global, les versements sont déductibles dans la limite d'un montant maximum de 76.101 euros.

Investir dans les PME non cotées

La souscription de titres de petites et moyennes entreprises non cotées (PME) permet de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu de 25 %, dans la limite d'un investissement de 50.000 euros pour un célibataire et de 100.000 euros pour un couple marié ou pacsé.

SCPI fiscales : la défiscalisation immobilière sans les contraintes

S'il est trop tard pour se lancer dans l'acquisition d'un bien immobilier en direct éligible à un dispositif défiscalisant d'ici la fin de l'année, cela reste possible via les SCPI fiscales. Ces SCPI acquièrent des biens éligibles aux dispositifs fiscaux, tels que Pinel, Malraux, Denormandie ou encore le déficit foncier, en vue de les louer. En achetant des parts de ces SCPI fiscales, les épargnants peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt. Il est possible d'investir à partir de quelques milliers d'euros seulement.