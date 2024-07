Quelles sont les trois stations balnéaires les plus chères et les moins coûteuses dans votre région?

INFOGRAPHIES - Découvrez région par région, les stations balnéaires les plus chères et les plus abordables, dans un marché où les prix immobiliers ont reculé mais moins qu’à l’échelle nationale.

Acheter une résidence principale ou secondaire dans une station balnéaire coûte 4514 euros le m² en moyenne, selon la Fédération nationale de l’immobilier (Fnaim) qui a passé au crible ces 520 communes que compte la France. C’est 50% plus cher qu’un logement dans l’Hexagone. Depuis 10 ans, les prix ont davantage grimpé dans les stations balnéaires qu’au niveau national: +38% contre +22%. Et notamment pour les maisons, vedettes de la période post-Covid . La preuve en un chiffre: en deux ans (2020-2022), leur prix a flambé de 25% (contre +17% pour les maisons en France métropolitaine). Mais depuis un an, les prix dans les stations balnéaires diminuent mais moins qu’ailleurs en France: -2,7% contre -3,9%.

Le m² reste ainsi très élevé sur la Côte d’Azur . Trois des communes les plus chères de France, tous profils confondus, sont des stations balnéaires du sud-est: Ramatuelle (Var), à 16.083 euros le m², Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes) à 15.819 euros le m² et Saint-Tropez (Var) à 14.400 euros le m². Avec un prix de 9507 euros/m², Paris n’arrive qu’en 15e position, devancée par plusieurs stations de ski (Val d’Isère, Courchevel ou encore Megève où les prix oscillent entre 11.000 et 13.000 euros le m²) mais aussi Neuilly-sur-Seine, sa voisine des Hauts-de-Seine (10.082 euros le m²).

La Normandie, région la plus abordable

Autres enseignements de cette étude de la Fnaim, c’est en Normandie que les prix sont les moins chers dans les stations balnéaires: 3394 euros le m². Mais c’est en Nouvelle-Aquitaine, deuxième région la plus chère de France sur ce créneau (5044 euros le m²), qu’ils ont le plus baissé ces 12 derniers mois: -6,3%.

La Fédération nationale de l’immobilier a sélectionné, pour chacune des huit régions situées au bord de la mer, les trois communes les moins coûteuses et les plus chères. Le Figaro a réparti, ci-dessous, ces 48 villes dans deux graphiques: les plus abordables et les plus coûteuses.