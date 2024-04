Quel est le meilleur âge pour commencer à préparer sa retraite ?

Crédit photo : 123RF

Les Français sont de plus en plus conscients de la nécessité d'épargner en vue de se constituer un capital retraite. Mais quel est l'âge idéal pour commencer à mettre de l'argent de côté ?

Les réformes successives du système des retraites ont fortement sensibilisé les Français à la nécessité de se préparer financièrement à ce moment de vie. Selon une enquête récente (Le Cercle des Épargnants – Les Français, l'épargne et la retraite – Février 2024), 66% des Français se déclarent inquiets pour l'avenir du système des retraites et 50 % le sont pour leur propre retraite. Dorénavant, la préparation de la retraite est le deuxième motif d'épargne des Français (26 %), derrière l'épargne de précaution (52 %). Selon eux, l'âge idéal pour commencer à la préparer est de 42 ans.

Commencer le plus tôt possible

Il n'est jamais trop tôt pour commencer à épargner en vue de la retraite. Ainsi, il est intéressant de démarrer dès que le budget le permet, même avant 30 ans et même de petits montants. Mettre en place des versements mensuels automatiques sur un produit d'épargne retraite comme le PER (plan épargne retraite), à partir de quelques dizaines d'euros par mois est bénéfique. Tout d'abord, cela permet d'étaler son effort d'épargne dans le temps et de se constituer un capital à son rythme. Ensuite, cela permet de bénéficier de l'effet de levier dû aux intérêts composés sur un horizon de placement long terme. Par exemple, en commençant à épargner 50 euros par mois à l'âge de 30 ans, le capital retraite constitué à 65 ans s'élèvera à plus de 37.000 euros *. Bien entendu, le budget consacré à la retraite pourra être revu à la hausse au fil des ans et de la capacité d'épargne.

Vers 45 ans : l'âge idéal

Commencer à préparer sa retraite à partir de 45 ans présente de nombreux avantages. Tout d'abord, c'est un âge auquel la plupart des Français atteignent un niveau de revenus significatif. Cela leur permet de consacrer une partie de leur budget à la constitution d'un capital retraite avec un effort d'épargne mesuré. Ensuite, en plaçant les sommes sur un PER, ils font d'importantes économies d'impôt. En effet, les versements effectués sur ce produit d'épargne retraite sont déductibles des revenus imposables. Ainsi, plus le taux d'imposition est élevé, plus l'économie d'impôt est importante. Enfin, à 45 ans, la durée placement est de 20 ans (pour une retraite à 65 ans), ce qui laisse le temps de faire fructifier son épargne. Par exemple, en versant 10.000 euros à 45 ans puis en mettant en place des versements programmés de 150 euros par mois, le capital retraite constitué à 65 ans est d'environ 68.000 euros *.

Après 50 ans : il n'est pas trop tard

Il n'est jamais trop tard pour mettre en place des solutions financières pour préparer sa retraite. En revanche, l'effort d'épargne est plus important que celui qui est fourni en commençant plus tôt. Par exemple, en commençant à épargner à 55 ans, pour obtenir 68.000 euros * de capital retraite à 65 ans, il faut effectuer un versement initial de 35.000 euros (contre 10.000 euros en commençant à 45 ans) et mettre en place des versements programmés de 150 euros.

* Hypothèse : taux de rendement de l'épargne de 3 % par an